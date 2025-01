Zelenskyj visar upp tillfångatagen nordkorean

Enligt Kyiv Independent tillfångatog ukrainska styrkor två nordkoreanska soldater i Kursk-regionen i Ryssland tidigare i januari.

Nordkorea skickade trupper till området förra hösten för att bistå Ryssland efter Ukrainas offensiv i augusti.

Zelenskyj påpekar i sitt inlägg att de tillfångatagna soldaterna bekräftar underrättelseuppgifter om nordkoreanska truppförflyttningar till Ryssland samt deras träningsmetoder och informationsisolering.

Communication between captured North Korean soldiers and SSU investigators continues.



Intelligence data on the movement of such troops to Russian territory, their training and complete information isolation have been confirmed by the prisoners.



— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2025