Zelenskyjs "domedagsplan" vid förlust – spränga alla kärnkraftverk

Enligt Oleksij Arestovytj, som tidigare under kriget fungerade som presidentens högra hand, handlar det om ett "brända jordens taktik"-scenario.

Ukrainas militära underrättelsechef Kyrylo Budanov ska enligt Arestovytj ha tagit fram förslaget att samtliga kärnkraftverk i Ukraina ska sprängas – och eventuellt även ryska anläggningar – om alla andra försvarsåtgärder misslyckas.

I nuläget har Ukraina fyra kärnkraftverk med totalt 15 reaktorer. Bland dessa finns Europas största kärnkraftverk, Zaporizjzja, som har varit under rysk kontroll sedan mars 2022. Ryssland har 37 reaktorer fördelade på elva kraftverk.

En samordnad attack mot dessa anläggningar skulle få katastrofala följder. Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 – som resulterade i tusentals dödsfall och långvariga hälsoproblem – skulle blekna i jämförelse, konstaterar Arestovytj.

– De känner till våra planer på att spränga alla kärnkraftverk om Ukraina börjar förlora, säger han och syftar på den amerikanska underrättelsemiljön.

"Vi dör, men det gör alla andra också"

Bakgrunden till avslöjandet är ett förslag från USA:s president Donald Trump om att amerikanska myndigheter ska ta kontroll över Ukrainas kärnkraftverk. Detta ska enligt Vita huset ha diskuterats i ett telefonsamtal mellan Trump och Zelenskyj förra månaden.

Medan kritiker anser att USA bara försöker lägga beslag på Ukrainas energiresurser hävdar Arestovytj att syftet i själva verket är att förhindra en apokalyptisk katastrof. Han uppger att amerikanerna betraktar Ukrainas ledarskap som en grupp "apor med en granat".

– Principen är att vi dör, men det gör alla andra också, säger Arestovytj om logiken bakom planerna.

🇺🇸🇺🇦🚨‼️ IMPORTANT: “(The Americans) perceive us as a monkey with a grenade!”



(The Americans) know about our plans to blow up all the nuclear power plants, if Ukraine loses.



They are not taking away our property, but want to control the things that are dangerously to humanity.”… pic.twitter.com/uFK673JZxq

— Lord Bebo (@MyLordBebo) March 22, 2025