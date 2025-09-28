11 september-attackerna knyts till misslyckad CIA-operation

Den tidigare FBI-agenten Mark Rossini beskriver i Carlsons dokumentär hur CIA vid slutet av 1990-talet saknar egna källor inne i al-Qaida, och hur ledningen vill till varje pris ville försöka infiltrera nätverket.

Lösningen blir, enligt Rossini, att identifiera personer som kan tänkas resa utomlands, till USA, och sedan försöka rekrytera dem.

Enligt Mark Rossini handlar det bland annat om Khalid al-Mihdhar och Nawaf al-Hazmi, två av männen som senare deltar i 9/11-attackerna. CIA väljer att inte informera FBI, eftersom operationen måste hållas hemlig.

– Men rekryteringen misslyckas. Istället lever kaparna öppet i Kalifornien och genomför till slut attacken, säger Mark Rossini i programmet.

Han menar att CIA därefter gör allt för att dölja misstaget. Uppgifterna hålls hemliga i 9/11-kommissionens rapport, som blir en urvattnad version av vad som egentligen har skett.

Carlson hävdar inte att CIA planerade eller deltog i 11 september-attacken. Hans teori är att underrättelsetjänsten försöker använda kaparna för infiltration men att operationen gått snett. Resultatet blev då nästan 3.000 döda amerikaner.

– Det här är inte inkompetens, det är en medvetet risktagande som gick fel och som sedan täcktes över, säger han.

Kritiker menar att Carlson återupprepar gamla teorier som aldrig bekräftats, men han själv framhåller att han bygger sin dokumentär på vittnesmål från tidigare FBI- och CIA-anställda samt på nypublicerade domstolshandlingar. Nästa avsnitt ska släppas i veckan.