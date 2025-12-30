Gängpojkens julattentat slog fel – tände eld på sig själv och sprang hem till mamma

På juldagskvällen tog sig en pojke under 18 år in i ett flerfamiljshus på Söderkulla i Malmö med en bensindunk. Han hällde ut bensin utanför en lägenhetsdörr och tände på.

Men i samband med branden fattade han själv eld, varpå han lyckades ta sig hem till en annan ort i Skåne.

Hans mamma upptäckte att han var allvarligt brännskadad och ringde 112. Han fördes till sjukhus och vårdas fortfarande för sina skador.

Pojken är nu häktad i sin frånvaro, misstänkt för grov mordbrand.

Sedan mitten av december har ett tiotal misstänkta mordbränder riktats mot olika adresser i Malmö.

– Bränderna är kopplade till en pågående konflikt i Malmö. Vi har en god bild av den och har också kunnat förhindra ett flertal attentat genom underrättelser, kamerabevakning, hög polisiär närvaro och allmänhetens hjälp, säger Rasem Chebil, operativ chef för utredningssektionen i Malmö, på polisens hemsida.

Polisen har uppmanat bensinstationer i Malmö med omnejd att vara uppmärksamma på ungdomar som köper bensin på dunk.

Tips från allmänheten har lett till flera gripanden innan attentat kunnat genomföras. Totalt har tio personer varit frihetsberövade för mordbränder eller försök till mordbrand under den senaste tiden. De flesta är under 20 år och i två fall rör det sig om barn under 15 år.

Bränderna har orsakat skador på bilar, fasader, trappuppgångar och dörrar. De boende på de drabbade adresserna har klarat sig, men vid två tillfällen har utförarna själva fått brännskador.

– Utförarna är unga personer som tar på sig uppdrag via annonser på sociala medier. Jag tror inte att de förstår konsekvenserna av sitt handlade, varken den stora fara de utsätter andra för genom att anlägga en brand eller att de själva kan skadas allvarligt. Det finns en risk för fortsatta brandattentat i Malmö och vi uppmanar allmänheten att vara vaksamma på ungdomar som hanterar bensindunkar, säger Rasem Chebil.