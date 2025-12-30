Sexton skadade i ny busskrasch i Stockholm

Publicerad 30 december 2025 kl 17.08

Inrikes. Tio personer skadades när en buss körde in i en husfasad i Liljeholmen på tisdagseftermiddagen. Totalt 16 personer har skadats, varav två allvarligt.

Dela artikeln

Olyckan inträffade strax efter klockan 16 när bussen, som hade Liljeholmen som slutdestination, körde in i en byggnad nära en tvärbanestation. Totalt befann sig 17 personer ombord vid tillfället.

– Det ska ha tagit tvärstopp vid krocken. Och enligt de initiala uppgifterna har personer ombord på bussen då trillat omkull och skadat sig, säger polisens presstalesperson Ola Österling till SVT.

Region Stockholm uppger att det är totalt 16 personer som fått uppsöka vård.

– Sju personer har förts till sjukhus, varav två är allvarligt skadade. Ytterligare nio har förts till närakut, säger Michelle Marcher, pressansvarig på regionen.

Bland de skadade finns även busschauffören. Det finns inga uppgifter om att personer utanför bussen ska ha skadats.

Räddningstjänst, ambulans och flera polisenheter ryckte ut till platsen, som spärrades av under räddningsarbetet. Tvärbanan stoppades i båda riktningarna förbi Liljeholmen. Enligt uppgifter från platsen var det halt väglag.

Polisen har senare under eftermiddagen inlett en brottsutredning om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Bussen har tagits i beslag och ska bärgas för teknisk undersökning.

Orsaken till olyckan är ännu oklar, enligt polisen.

Så blir du anonym på nätet: Gratis och säkert med Tor

Stor guide: Bli helt ospårbar online. Uttryck dig fritt och riskfritt på nätet – vi lär dig använda enkla tekniken som inte ens NSA rår på.1218 Plus

Somaliern: Vi försörjer oss på bidragen för våra nio barn

Efter snyftreportaget i GP. Joakim Lamotte ställde kompletterande fråga till jättefamiljen.0 Plus

Kungen markerar mot portningen av Åkesson

Kritiserar Nobelstiftelsens beteende mot SD-ledaren. "Man måste respektera demokratin i Sverige."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Åklagaren och tingsrätten kallar Rönningemannen kvinna – trots att han inte ens bytt juridiskt kön

Myndigheternas respektfulla gest efter dådet. Samtidigt undviker medierna att "köna" 26-åringen – och kallar honom "person".0 

Ekonominyheter

Tredubblade villapriser under 2000-talet – de kommunerna är värst

Bostadsbubblans utveckling sedan millennieskiftet.. Inflationen under samma period var samtidigt "bara" 60 procent.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.