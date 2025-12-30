Sexton skadade i ny busskrasch i Stockholm

Olyckan inträffade strax efter klockan 16 när bussen, som hade Liljeholmen som slutdestination, körde in i en byggnad nära en tvärbanestation. Totalt befann sig 17 personer ombord vid tillfället.

– Det ska ha tagit tvärstopp vid krocken. Och enligt de initiala uppgifterna har personer ombord på bussen då trillat omkull och skadat sig, säger polisens presstalesperson Ola Österling till SVT.

Region Stockholm uppger att det är totalt 16 personer som fått uppsöka vård.

– Sju personer har förts till sjukhus, varav två är allvarligt skadade. Ytterligare nio har förts till närakut, säger Michelle Marcher, pressansvarig på regionen.

Bland de skadade finns även busschauffören. Det finns inga uppgifter om att personer utanför bussen ska ha skadats.

Räddningstjänst, ambulans och flera polisenheter ryckte ut till platsen, som spärrades av under räddningsarbetet. Tvärbanan stoppades i båda riktningarna förbi Liljeholmen. Enligt uppgifter från platsen var det halt väglag.

Polisen har senare under eftermiddagen inlett en brottsutredning om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Bussen har tagits i beslag och ska bärgas för teknisk undersökning.

Orsaken till olyckan är ännu oklar, enligt polisen.