Grzegorz Braun väckte internationell uppståndelse efter sin antijudiska aktion i Sejmen i december 2023.

Antisemitiskt högerparti växer snabbt i Polen

Publicerad 30 december 2025 kl 10.18

Utrikes. Ett högernationalistiskt parti som leds av den antisemitiska profilen Grzegorz Braun går nu snabbt framåt i opinionen i Polen. Uppgången anses drivas av missnöje bland väljare som tidigare röstat på det konservativa partiet Lag och rättvisa, PiS – men som tröttnat på att "politikerna helt enkelt ljuger".
– De ljuger regelbundet, förklarar parlamentets vice talman Krzysztof.

I Polen används namnet Konfederationen om ett bredare högerblock som består av flera självständiga partier och grupperingar som samarbetar i val och parlament.

De har blivit en allt farligare utmanare från höger till det stora etablerade konservativa PiS-partiet.

Inom detta block finns bland annat Konfederationen av den polska kronan, en mer radikal och uttalat nationalistisk falang som leds av Grzegorz Braun. Det är just denna del av Konfederationen som nu ökar kraftigt i opinionen.

En färsk opinionsmätning från Opinia24 för TVN visar att Konfederationen av den polska kronan stiger till 8,6 procent, en ökning med 2,4 procentenheter. Samtidigt tappar den bredare Konfederationen som helhet något i stöd.

Den djupt konservative Grzegorz Braun är sedan tidigare internationellt uppmärksammad för en rad aktioner och uttalanden som av kritiker beskrivs som antisemitiska. I december 2023 använde han en brandsläckare för att släcka en chanukkaljusstake i det polska parlamentet, vilket ledde till disciplinära åtgärder och rättsliga processer.

Efter att ha släckt ljuset med brandsläckaren ställde sig Braun lugnt vid podiet och förklarade inför kamerorna att chanukka är en "satanistisk" högtid och att "normaliteten" nu hade återställts.

Han har även försökt stoppa minnesarrangemang och föreläsningar om Förintelsen, ifrågasatt den etablerade historieskrivningen och anklagat judiska organisationer för att ha ett otillbörligt inflytande över polsk politik.

Vid flera tillfällen har Braun även fysiskt ingripit mot teater- och kulturarrangemang som han ansett vara ”blasfemiska” eller ”antikatolska”. Dessutom har han deltagit i försök att blockera eller störa Pride-evenemang, särskilt i mindre städer.

Även abortkliniker har blivit föremål för Grzegorz Brauns vrede.

Vice talmannen i parlamentets underhus Sejmen och Konfederationens medordförande Krzysztof Bosak konstaterar att väljarströmmarna i första hand kommer från PiS.

– Det verkar för mig som att Grzegorz Brauns parti till stor del växer tack vare besvikelse över PiS och att PiS-väljare går över till dess väljarbas, säger Bosak i tv-kanalen Telewizja Republika, enligt Remix News.

Han riktar samtidigt hård kritik mot de styrande i landet.

– Generellt ljuger de som styr helt enkelt. De ljuger regelbundet, säger Bosak och fortsätter:

– Det värsta är att de inte bara ljuger av taktiska skäl.

Den vice talmannen jämför delar av den politiska eliten med "ungkommunister under den stalinistiska perioden" och kritiserar bland annat energipolitiken och hanteringen av frysta ryska tillgångar.

Fler aktioner av Grzegorz Braun

