"Ikonisk" gängprofil häktas för 13 år gammalt mord

En 26-årig man sköts till döds vid en spårvagnshållplats i Frölunda i september 2012.

På nyårsafton beslutade Göteborgs tingsrätt att häkta Eddie Jobe, 37, på sannolika skäl misstänkt för mordet.

Förutom mord misstänks han även för grov utpressning, häleri och flera fall av mordförsök, då andra personer riskerat att träffas i samband med skjutningen.

Offret beskrevs av polisen som en känd knarklangare med kopplingar till mc-gänget Hells Angels.

Jobe greps i oktober i Österrikes huvudstad Wien. Han hade då varit häktad i sin frånvaro och internationellt efterlyst sedan i mars. Efter gripandet har han utlämnats till Sverige.

Polisen har tidigare pekat ut 37-åringen som en central aktör i gängkonflikter i Göteborg, särskilt kring Biskopsgården.

"Eddie Jobes rykte och status i stadsdelen har utvecklats under åren och i vissa kretsar är han mer av en ikon än en person. Detta gäller både bland hans vänner men framför allt bland hans motståndare", skrev en polis i ett internt PM 2017 enligt Expressen.

Mannen har sedan tidigare flera domar bakom sig, bland annat för rån, narkotikabrott, grov utpressning och grovt penningtvättsbrott. År 2020 dömdes han till fängelse för mordplaner mot en gängrival.