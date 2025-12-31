"En fet, ful svinaktig fascist": Tidigare S-topp frias för hotfullt mejl

Tingsrätten friar den tidigare kommunstyrelseledamoten Mattias Ahlenhed från åtal om brott mot medborgerlig frihet.

Åtalet gällde hotfulla mejl som han skickat till regionpolitikern och partikollegan Roger Johansson (S).

Maxstraffet för brottet är sex års fängelse. Men rätten slår nu fast att mejlen inte utgör olaga hot och att det inte har förelegat någon konkret fara för den så kallade medborgerliga friheten.

I ett av mejlen skrev Ahlenhed bland annat att han "inte kommer beklaga dagen då någon gubbe från nordvästra delarna av Sollefteå kommun sätter sig i bilen och söker upp honom med en älgstudsare".

Tingsrätten konstaterar i domen att formuleringarna är högst olämpliga, men att det är tveksamt om de kan ses som ett underförstått hot om att Ahlenhed själv, eller någon annan, ska begå en brottslig gärning mot Johansson. Åtalet ogillas på samtliga punkter och skadeståndsyrkandet avslås.

Bakgrunden är den långvariga och infekterade konflikten inom Socialdemokraterna kring Sollefteå sjukhus. I tidigare mejl beskrev Ahlenhed sin partikollega som "en fet, ful svinaktig fascist" och jämförde honom med nazister under andra världskriget.

Efter att mejlen blivit kända lämnade Ahlenhed sina politiska uppdrag i Sollefteå.