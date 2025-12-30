Tredubblade villapriser under 2000-talet – de kommunerna är värst

– Utvecklingen skiljer sig rejält åt mellan landets kommuner – på vissa håll har det varit ett riktigt boprisrally under 2000-talet. Framför allt har semesterorter, regioner med stark arbetsmarknad och storstädernas kranskommuner med goda pendlingsmöjligheter sett kraftiga prisökningar, säger Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling.

De senaste 25 åren har villapriserna i landet mer än tredubblats, med en prisuppgång på 256 procent. I två av tio kommuner har priserna stigit med mer än 300 procent och i fler än åtta av tio kommuner har de ökat med över 200 procent.

Det visar en ny kartläggning som gjorts av LF Fastighetsförmedling, baserad på statistik från Svensk Mäklarstatistik. En enda kommun, Kramfors i Västernorrland, har haft en uppgång på mindre än 100 procent under perioden.

– Tittar vi i spåkulan ser vi en tydlig prisuppgång under 2026. Många som stått vid sidlinjen ett tag känner att det nu är ett bra läge att byta bostad. Våra fastighetsmäklare vittnar om fler spekulanter, högre tempo i budgivningarna och ett uppsving i aktiviteten jämfört med förra året, säger Marcus Svanberg i ett pressmeddelande.

I Åre kommun har villapriserna ökat mest i landet, med en uppgång på hela 558 procent. Även Tanum och Varberg är exempel på kommuner där priserna stigit extremt mycket de senaste 25 åren, med ökningar nära 400 procent.

Storstäderna återfinns också högt upp i listan – värdet på villor i Stockholm, Göteborg och Malmö har stigit med runt 300 procent under perioden.

Som jämförelse har inflationen totalt varit ungefär 60 procent sedan år 2000 – medan villapriserna alltså stigit med över 250 procent.

Kommunerna där villapriserna ökat mest de senaste 25 åren: