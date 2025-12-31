© Regeringskansliet/Raimond Spekking
Friedrich Merz och Ulf Kristersson har använt liknande metoder för att presentera statistik som får det att se ut som om invandringen minskar – fast den inte gör det.

Tysklands stängda gränser: 300.000 nya invandrare under 2025

Publicerad 31 december 2025 kl 07.33

Utrikes. Den tyska regeringen med Friedrich Merz i spetsen utlovade en "migrationsvändning" – men det hela visade sig vara en lika stor bluff som den svenska Tidöregeringens "paradigmskifte". Nya siffror visar att inflödet fortsätter på en extremt hög nivå – samtidigt som ytterst få asylsökare stoppas vid gränsen som man lovat.

Trots alla löften om hårdare tag och "stängda gränser" har endast 993 asylsökare stoppats och avvisats vid Tysklands gränser mellan maj och oktober 2025, enligt uppgifter från inrikesministeriet till förbundsdagen.

Samtidigt pekar sammanställningar på att nästan 300.000 nya tredje världen-invandrare tagits emot. Enligt den federala migrationsmyndigheten Bundesamt für Migration und Flüchtlinge har 157.436 asylansökningar registrerats under årets första elva månader. Därtill uppger utrikesdepartementet att omkring 102.000 visum utfärdats för anhöriginvandring till barn och makar till tidigare asylsökare.

I Tyskland handlar det om 259.436 personer. Därutöver har ytterligare cirka 37.000 extra afghaner flugits in genom ett särskilt mottagningsprogram, vilket för upp totalen till 296.436 – nära 300.000.

I Sverige – med en åttondel av Tysklands befolkning – går samtidigt Tidöregeringen mot närmare 100.000 utdelade uppehållstillstånd totalt även under 2025, precis som vanligt.

Den tyska tidningen Bilds kolumnist Gunnar Schupelius konstaterar att den utlovade kursändringen från regeringen i Berlin uteblivit.

"Den mycket omtalade vändningen i asylpolitiken syns fortfarande ingenstans", skriver han.

Den nya regeringen, ledd av kristdemokraterna i CDU, försvarar sig med att antalet asylansökningar minskat jämfört med året innan.

En stor del av minskningen förklaras dock – precis som för Sveriges del – av åtgärder på EU-nivå, som hårdare gränskontroller på land och till havs.

Samtidigt fortsätter invandringen till både Tyskland och Sverige oavbrutet i mycket hög takt genom anhöriginvandring och andra lagliga vägar.

Opinionsmätningar visar samtidigt ett växande motstånd bland tyskarna mot både asyl- och arbetskraftsinvandring. En mätning från Yougov visar att en majoritet av tyskarna skulle stödja ett tillfälligt invandringsstopp – något som ligger mycket långt från Merz-regeringens nuvarande linje.

