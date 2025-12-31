© Regeringen
Jämställdhetsminister Nina Larsson.

Feministmyndighet ska säkra genusmedveten AI

Publicerad 31 december 2025 kl 09.08

Inrikes. Artificiell intelligens riskerar att bli ett hot mot den så kallade jämställdheten – åtminstone om man får tro Tidöregeringen. Därför får Jämställdhets­myndigheten nu i uppdrag att undersöka hur kunskapen om AI och genus ser ut hos ett urval statliga myndigheter. Därefter ska myndigheten föreslå åtgärder – om maskinerna visar sig ha fel värdegrund.

Dela artikeln

Arbetsmarknadsdepartementet har identifierat tre särskilda riskområden:

"AI kan skapa ojämställdhet, reproducera ojämställdhet eller leda till diskriminering på grundval av kön."

När staten i allt högre grad använder AI bedöms det därför som viktigt att problemen identifieras i tid – innan någon algoritm råkar hoppa över genusanalysen när den fattar ett beslut.

Jämställdhetsmyndigheten har redan, tillsammans med andra aktörer, tagit fram en praktisk metod för att upptäcka "risker med ojämställdhet i AI". Metoden riktar sig till verksamhetsutvecklare, IT-utvecklare och "jämställdhets­samordnare" och ska visa hur artificiell intelligens kan utvecklas med korrekt feministisk värdegrund.

Nu ska myndigheten undersöka hur väl denna metod faktiskt används. Uppdraget omfattar även att analysera de nationella riktlinjerna för generativ AI i offentlig verksamhet samt den så kallade Förtroendemodellen – allt ur ett genus­perspektiv. Om något saknas väntar förslag på nya styrdokument och "kompetenshöjande insatser".

– Jämställdhetsarbetet är lika viktigt i den digitala världen som i den fysiska – att vi ökar kunskapen i dessa frågor är därför helt avgörande. Vi vet att det finns bra metoder och att mycket arbete har lagts ned för att motverka ojämställdhet när AI används i olika verksamheter i statlig förvaltning, men metoderna används inte fullt ut och det saknas styrdokument hos flera myndigheter. Nu ser vi till att åtgärda detta problem, säger jämställdhetsminister Nina Larsson i ett pressmeddelande.

Jämställdhetsmyndigheten ska redovisa sitt uppdrag till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 29 oktober 2027.

Så blir du anonym på nätet: Gratis och säkert med Tor

Stor guide: Bli helt ospårbar online. Uttryck dig fritt och riskfritt på nätet – vi lär dig använda enkla tekniken som inte ens NSA rår på.1218 Plus

Somaliern: Vi försörjer oss på bidragen för våra nio barn

Efter snyftreportaget i GP. Joakim Lamotte ställde kompletterande fråga till jättefamiljen.0 Plus

Kungen markerar mot portningen av Åkesson

Kritiserar Nobelstiftelsens beteende mot SD-ledaren. "Man måste respektera demokratin i Sverige."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Tysklands stängda gränser: 300.000 nya invandrare under 2025

Nu kommer facit. Merz "migrationsvändning" visade sig vara en lika stor bluff som Tidögängets "paradigmskifte".0 

Ekonominyheter

Tredubblade villapriser under 2000-talet – de kommunerna är värst

Bostadsbubblans utveckling sedan millennieskiftet.. Inflationen under samma period var samtidigt "bara" 60 procent.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.