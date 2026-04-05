80 frihetsberövade vid småländskt fylleslag

Publicerad 5 april 2026 kl 10.33

Inrikes. En stor fest med tusentals ungdomar spårade ur i Jönköping under påskaftonskvällen. Polisen omhändertog 80 personer och utreder nu flera våldsbrott och sexualbrott efter en stökig natt.

Mellan 8.000 och 9.000 personer samlades på en parkeringsplats vid ett köpcentrum.

Till en början var läget lugnt, men under kvällen ökade berusningen kraftigt och situationen försämrades.

– Ett 80-tal personer har omhändertagits under kvällen, säger Torbjörn Lindqvist vid polisen till lokala medier.

Omkring 50 personer togs om hand för fylleri och ett 30-tal avlägsnades från platsen. Polisen rapporterar även ett tiotal fall av misshandel, där ett rubriceras som grovt efter att en person förts till sjukhus.

Två misstänkta sexualbrott utreds. Dessutom har flera narkotikabrott anmälts, liksom skadegörelse, rattfylleri och mindre trafikolyckor.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 563980106

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 563980107

Varnish cache server

