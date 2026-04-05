80 frihetsberövade vid småländskt fylleslag

Mellan 8.000 och 9.000 personer samlades på en parkeringsplats vid ett köpcentrum.

Till en början var läget lugnt, men under kvällen ökade berusningen kraftigt och situationen försämrades.

– Ett 80-tal personer har omhändertagits under kvällen, säger Torbjörn Lindqvist vid polisen till lokala medier.

Omkring 50 personer togs om hand för fylleri och ett 30-tal avlägsnades från platsen. Polisen rapporterar även ett tiotal fall av misshandel, där ett rubriceras som grovt efter att en person förts till sjukhus.

Två misstänkta sexualbrott utreds. Dessutom har flera narkotikabrott anmälts, liksom skadegörelse, rattfylleri och mindre trafikolyckor.