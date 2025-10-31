Åklagare: Mohamed borde ha utvisats – domen "har gjort Sverige till internationellt åtlöje"

Mohamed dömdes till tre års fängelse men utvisades inte. Hovrätten bedömde att brottet inte var ”synnerligen grovt”, bland annat med hänvisning till att övergreppet var kortvarigt och att gärningsmannen använde fingrar.

Efter att Fria Tider rapporterat om domen och redovisat skälen för att Mohamed inte utvisades fick Fria Tiders artikel mycket stor internationell spridning. Domen har väckt ramaskri internationellt, men även i Sverige har det förekommit kritik mot beslutet att låta våldtäktsmannen stanna.

Åklagaren Alexander Malmgren kallar på X domen ”en riktig dikeskörning till dom som gjort Sverige till internationellt åtlöje”.

– Hovrätten har varit alldeles för försiktig i det här fallet, säger han till Expressen.

– Jag har svårt att se att något internationellt organ skulle kritisera Sverige för att man utvisar personer som begår överfallsvåldtäkter på minderåriga flickor, fortsätter han.

Bakgrunden är artikel 33 i FN:s flyktingkonvention där engelskans ”particularly serious crime” i svensk rätt blivit ”synnerligen grovt brott”. Malmgren menar att ordvalet sätter ribban för att utvisa personer med flyktingstatus onödigt högt.

"Synnerligen grovt” är juristspråk för ”aldrig i helvete”, konstaterar han, och många jurister har den definitionen i ryggraden.

Domstolar hänvisar ofta till ett avgörande i Migrationsöverdomstolen 2021, där våldtäkt mot en 15-årig flicka bedömdes utgöra synnerligen grovt brott i utlänningsrättslig mening trots rubriceringen ”normalgraden”. Domstolen noterade att UNHCR i sina riktlinjer bedömer våldtäkt som ”utan tvivel” ett grovt brott – men att omständigheterna i det enskilda fallet ska beaktas. Det var det senare som hovrätten lutade sig mot i sitt beslut att låta Mohamed stanna.