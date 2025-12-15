Efter Expos uthängning: SD kastar ut Zelenskyj-kritiker direkt

"Hur länge tänker våra politiker försöka mörklägga den storskaliga korruptionen som pågår bland Zelenskyj och hans gangsters?! Våra SKATTEPENGAR!! som våra KORRUPTA politiker skickat rätt ner i deras fickor!!"

Så skrev SD-politikern Barbara Åberg, 69, i en kommentar till en artikel i Nya Dagbladet om de omfattande korruptionsskandalerna med biståndspengar i regeringstoppen i Ukraina.

Nu har partiet tvingat henne att lämna samtliga sina uppdrag efter att vänsterextrema Expo hängt ut henne för denna och andra liknande kommentarer.

Barbara Åberg har även ifrågasatt läkemedelsindustrin och uttryckt motstånd mot covid-19-vaccin i sociala medier. Hon har också kallat Ukrainakriget för ett "proxykrig" och kritiserat globalister.

Efter vänsterextrema Expos publicering följde som vanligt en kedja av artiklar i etablerade medier, bland annat SVT. Och som vanligt meddelade SD kort därefter att den uthängda partiföreträdaren tvingas lämna sina uppdrag.

Gruppledaren Lars Nyström kommenterar saken i ett mejl till SVT Nyheter:

"Sverigedemokraterna Skurup har tagit del av uttalanden som en medlem och förtroendevald i kommunen nyligen uttryckt på sociala medier. De framförda åsikterna stämmer inte överens med partiets uppfattningar, utan är personens egna tankar och funderingar. Efter dialog har den berörda personen nu meddelat att hon avgår från samtliga sina kommunala uppdrag."

Expo skryter på sin hemsida om att deras så kallade granskning har lett till att SD kastat ut Barbara Åberg.