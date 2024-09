Alla tecken på att Northvolts pengar är slut

Det nya beskedet om att pausa utlägg och resor meddelades internt under fredagen.

"Som vi meddelade i ett pressmeddelande i måndags fattar vi ett flertal tuffa beslut för att hålla nere kostnader. De här åtgärderna är ett led i det arbetet", skriver Northvolts kommunikationschef Matti Kataja till SVT Västerbotten.

Samtidigt rapporterar SVT att räkningarna hopar sig hos Kronofogden. Hittills har fakturor till Northvolt på sammanlagt 121 miljoner kronor resulterat i ansökningar om betalningsförelägganden hos den myndigheten.

Tidigare i veckan meddelade bolaget bland annat att delar av Skellefteåfabriken stängs.

Bolaget har hittills kämpat med att få fart på tillverkningen och sälja batterier som planerat, vilket dragit ut på tiden. En planerad nyemission där ägare skulle gå in med pengar misslyckades under hösten, eftersom inte tillräckligt många ville gå in med kapital.

Ledningen, som inte svarar på frågor, har även avvisat tanken på en rekonstruktion. I princip måste bolaget därför lyckas spara pengar och samtidigt börja sälja batterier i stor omfattning, för att inte gå i konkurs.

– Om de inte kan visa att de får igång fabriken ordentligt, då hjälper det inte att de skär ned på övrigt. Skellefteå måste funka till att börja med, annars blir det svårt att få ägarna, framför allt Volkswagen, att skjuta till mer pengar. Då kan de hamna i en dödsspiral istället, säger SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén i en kommentar till sin statliga arbetsgivare.