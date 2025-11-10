Trump till BBC: Be om ursäkt – annars stämmer jag er på en miljard dollar

Brevet är adresserat till BBC:s ordförande Samir Shah och chefsjuristen Sarah Jones.

Trumps ombud, advokaten Alejandro Brito, anklagar BBC för att genom klippning ha vilselett tittarna i dokumentären ”Trump: A Second Chance”, som sändes 28 oktober 2024.

Enligt brevet utelämnades bland annat den del av Trumps tal den 6 januari 2021 där han sade: ”Jag vet att alla här snart kommer att marschera till Kapitolium för att fredligt och patriotiskt göra era röster hörda.”

BBC uppmanas att omedelbart publicera rättelse och ursäkt, betala skadestånd och bevara allt relevant material inför en möjlig process. Trumps ombud hävdar att fulklippningen utgör förtal enligt lagen i Florida och att den orsakat ”överväldigande” skada, både ekonomiskt och för Trumps anseende.

I brevet sätts även ett uttryckligt hot om rättsliga åtgärder om tidsfristen inte hålls: Trump kommer att ”vidta alla rättigheter och rättsmedel som står till buds” och kräva minst 1.000.000.000 dollar i skadestånd.

BBC meddelar att man granskar kravet.

”Vi kommer att granska brevet och svara direkt i sinom tid”, uppger en talesperson till Fox News.

Kontroversen har redan fått följder i bolagets topp. Generaldirektören Tim Davie och nyhetschefen Deborah Turness har tvingats lämna sina poster efter kritik mot manipulationen i dokumentären, vilket Fria Tider rapporterade om tidigare i dag.

Trump kommenterar avhoppen på Truth Social:

”Toppfolket på BBC, inklusive Tim Davie, chefen, slutar/blir avskedade för att de ertappats med att ‘förfalska’ mitt mycket bra (PERFEKTA!) tal den 6 januari”, skriver han.