Här gör sig "Lill-Faris" redo att massmörda svenskar på Kulturfestivalen

Publicerad 10 november 2025 kl 16.38

Inrikes. Utdrag ur chattar och bilder från den 18-årige man som åtalats för terrorplaner visar hur han förberedde ett självmordsattentat mot Kulturfestivalen i Stockholm. Polisen fann bland annat bilder där mannen poserar med vapen och en inspelad martyrvideo.
"De är berusade och dansar. Plötsligt boom boom boom", skriver han i en chatt om planerna.

Faris Al Abdullah, 18, greps efter en under cover-insats där en polis utgav sig för att vara en anförtrodd person i våldsbejakande extremistkretsar.

Av personalen på ett HVB-hem han bodde på kallades han ”Lill-Faris”.

– Jag tänkte inte det om Lill-Faris, som vi kallade honom liksom, vår lille gosse, säger en anställd enligt Expressen.

I chattar beskriver han detaljerna i planen, pratar om martyrskap och hur man tillverkar sprängmedel. Han skriver också om sin oro inför dådet:

"Tror du att jag kan känna mina kroppsdelar som exploderar."

Samtalspartnern svarar lugnande och säger att ”den lättaste döden är när man dör som martyr”. Faris Al Abdullah svarar:

– Jag kommer inte att känna nåt, i en sekunddel har min kropp försvunnit.

I andra meddelanden föreställer han sig attackens genomförande:

– Kan du tänka dig att helt plötsligt regnar granater över dem. De är berusade och dansar. Plötsligt boom boom boom.

Flera anställda på det HVB-hem där Al Abdullah bott har förhörts. En av dem beskriver honom som empatisk och artig, men också ”väldigt låg” ibland.

Faris Al Abdullah nekar till brott. Han åtalas för förberedelse till terroristbrott och deltagande i terroristorganisation, mordförsök alternativt förberedelse till mord samt förberedelse till brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Även en 17-åring åtalas i ärendet, med liknande åtalspunkter.

