Youtuber fick unik inblick i indisk bajsfestival – nu hotas han till döds

Publicerad 10 november 2025 kl 19.12

Utrikes. Den amerikanske Youtube-profilen Tyler Oliveira har släppt en dokumentär om Gorehabba – en årlig byfest i Indien där deltagarna kastar kodynga på varandra som en religiös rit. Han hade tidigare ställt in publiceringen med hänvisning till att han mottagit omfattande hot och anklagats för att håna hinduisk kultur.

Den 30 minuter långa filmen, inspelad i byn Gummatapura i Karnataka, lades upp på söndagen och fick flera miljoner visningar på olika plattformar första dygnet.

I filmen skildras rena bajsorgier med folkmassor som kastar avföring på varandra och smetar in sig själva i dyngan. Gorehabba hålls årligen efter högtiden diwali och hedrar guden Beereshwara Swamy.

Tyler Oliveira beskriver på X hur han ser släppet av dokumentären som ett ställningstagande mot censur och för fri dokumentation av världens kulturer.

Tidigare i veckan hade han gått ut med att dokumentären inte skulle släppas efter att han utsatts för dödshot.

”Efter noggrant övervägande har jag beslutat att jag INTE kommer att släppa min dokumentär som skildrar Indiens bajskastningsfestival. Jag har blivit uthängd och hotad av tusentals indier under de senaste två veckorna”, skrev han.

Oliveira anklagade indierna för att ha förvandlat hans liv till "ett helvete" och hävdade att hans familj också angreps på sätt han "aldrig kunnat föreställa sig". Oliveira kallade sitt besök på bajsfestivalen för sitt "livs värsta beslut".

Han tillade:

”Jag är bara en man... Jag kan inte besegra den samlade kraften hos 1,5 miljarder indier som suktar efter min undergång."

På söndagen meddelade Oliveira att han hade ändrat sig – eftersom "amerikaner inte förhandlar med terrorister" – och släppte dokumentären. Han uppger att han kommer att fortsätta att "slåss för sanningen", om så hans belackare "DÖDAR" honom:

