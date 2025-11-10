© Privat/Polisen
Noraldin "Emil Jordensson" Alhamamy, 30, och tältet där han våldtog 15-åringen.

Forssell: "Sjukt" att utvisad våldtäktsman ställde upp i kyrkovalet

Publicerad 10 november 2025 kl 13.34

Inrikes. En syrier som våldtog en 15-årig flicka på Emmabodafestivalen dömdes till utvisning för sex år sedan är fortfarande kvar i Sverige – efter att ha påstått sig ha blivit kristen. Under tiden har han begått flera nya brott och ställde i somras upp i kyrkovalet.
– Det är naturligtvis sjukt, säger migrationsminister Johan Forssell

Noraldin Alhamamy, som idag är 30 år gammal och nu går under namnet Emil Jordensson, kom till Sverige under asylkaoset 2015 tillsammans med sin barnfru.

Hösten 2016 fick han permanent uppehållstillstånd. Redan sex dagar tidigare hade han dömts för sitt första brott i Sverige – sexofredande.

Sommaren 2017 begick han det grova brott som skulle leda till utvisning. På Emmabodafestivalen våldtog han en 15-årig flicka i hennes tält. Han hotade henne med kniv och höll för hennes mun under övergreppet.

Flickan utvecklade ett posttraumatiskt stressyndrom och har i rätten beskrivit hur hon fortfarande lever i ständig rädsla och ångest.

– Han har förstört mitt liv, sade flickan under rättegången.

"Jordensson" dömdes till fängelse i två år och åtta månader samt utvisning. Utvisningsbeslutet har dock inte kunnat verkställas, eftersom han har anmält flera så kallade verkställighetshinder. Han har bland annat hävdat att han riskerar att bli inkallad till den syriska armén – och senare att han har konverterat till kristendomen, vilket skulle utsätta honom för fara i hemlandet.

Hans fall har varit uppe i Migrationsöverdomstolen och blivit vägledande för andra domstolar. Trots att han nekas flyktingstatus på grund av brottets grovhet är han kvar i Sverige mer än sex år efter domen.

Under tiden har syriern begått ytterligare brott. Förra året dömdes han för grov förgripelse mot tjänsteman, misshandel av sin fru, bilstöld och ofredande. Brotten bedömdes ha begåtts under en psykos och han dömdes till skyddstillsyn.

I somras avslöjades det att "Emil Jordensson" ställde upp i kyrkovalet för Församlingsgruppen Maria i Ljungby pastorat, något som möjliggjordes eftersom han fortfarande är folkbokförd i Sverige. Han drog tillbaka sin kandidatur efter avslöjandet.

– Det är naturligtvis sjukt. Det är under all kritik, säger migrationsminister Johan Forssell (M) till Expressen.

Enligt Forssell kommer regeringen att föreslå en ny lag, kallad "tolerated stay", för att hantera personer i denna situation. De ska då inte få något tidsbegränsat uppehållstillstånd, förbjudas att lämna ett visst område, få anmälningsplikt och inte heller kunna ta del av den svenska välfärden.

– Man kommer inte att kunna folkbokföra sig och alltså inte ställa upp i kyrkovalet, även om det kanske är det minsta problemet i sammanhanget, säger Forssell.

Syriern är sedan i september i år placerad i häkte efter att Migrationsverket beslutat att han inte kan sitta i vanligt förvar på grund av sin brottslighet.

