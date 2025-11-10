Lidingö: Låt oss skicka våra ointegrerbara invandrare till kommuner som vägrar återvandring

Ett stort antal kommuner – mest S-styrda men även sådana där M styr – har sagt nej till Tidöregeringens dialog för att främja så kallad frivillig återvandring.

I Lidingö tackar de styrande Moderaterna däremot varmt ja till ett möte med den nationella samordnaren för arbetet med frivillig återvandring, Teresa Zetterblad.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande Lidingö, skriver i ett inlägg på Facebook att många S-styrda kommuner försöker "vinna falska godhetspoäng genom att ta avstånd från sin egen politik". Han hänvisar till att återvandringsbidraget ursprungligen infördes av Olof Palme.

"Alla behövs" inte

"De kommuner som nu stoltserar med att vägra möte med den nationella samordnaren slänger sig med trötta uttryck så som att 'alla behövs'. Men det stämmer tyvärr inte i det högteknologiska och högkvalificerade samhälle som Sverige är i dag", skriver han och fortsätter:

"Om man dessutom inte önskar bli en del av vår svenska kulturella gemenskap eller att ens barn ska bli svenskar med samma rättigheter och friheter som svenska barn, så kan det vara så att man trivs och mår bättre i sitt eget hemland."

Källenfors kopplar denna "brist på insikt" hos de lokala vänsterstyrena till stora så kallade integrationsproblem och kriminalitet – "och även behovet av höga statsbidrag från det kommunala utjämningssystemet för att kommunen inte ska gå omkull".

"Ändå vill man alltså inte göra något åt problemen. Vi på Lidingö ställer oss därför frågande till varför Lidingöborna fortsatt ska tvingas betala över en miljard kronor per år till dessa kommuner som påstår sig sakna integrationsproblem och som tvärtom påstår att allt går som tåget."

Kommuner som "inte vill ta tag i sina utanförskapsproblem" bör inte heller få bidrag från det kommunala utjämningssystemet, enligt Källenfors – "i varje fall inte från Lidingö".

Han vill också att Lidingö i fortsättningen ska kunna anvisa nyanlända som inte integrerat sig på Lidingö inom den tvååriga etableringstiden – och skicka dem till de återvandringsvägrande kommunerna.