USA slutar sända antiungersk propaganda

Kari Lake, tillförordnad chef för den amerikanska myndigheten USAGM, skriver på X att amerikanska skattebetalare inte ska bekosta sändningar som skadar en Nato-allierad.

”Hårt arbetande amerikanska skattebetalare ska inte finansiera propaganda som syftar till att driva en globalistisk/EU-agenda samtidigt som den destabiliserar våra allierade som Ungern i Europa. Premiärminister Viktor Orbán är en allierad, han är folkvald och han arbetar med Donald Trump och USA för att uppnå fred i regionen”, skriver hon.

I ett brev till kongressens berörda utskott meddelar Lake att stödet till Szabad Európa dras tillbaka med hänvisning till att sändningarna "inte ligger i USA:s nationella intresse."

"Programmen har undergrävt president Trumps utrikespolitik genom att motarbeta Ungerns folkvalde premiärminister Viktor Orbán. Som ni vet var (och är) Viktor Orbán Ungerns ledare, ett land som är en stark amerikansk allierad och medlem i Nato”, skriver hon.

Hard-working American taxpayers should not be funding propaganda aimed at pushing a globalist/EU agenda while destabilizing our allies like Hungary in Europe. Prime Minister @PM_ViktorOrban is an ally, he was duly elected and he is working with @realDonaldTrump and America to… https://t.co/ilnocp7Kaj — Kari Lake (@KariLake) November 6, 2025

Lake riktar samtidigt hård kritik mot hur den ungerska satsningen startades.

”Det borde ALDRIG ha startats från första början. Korrupta karriärbyråkrater började i hemlighet pumpa in globalistisk propagandamedier i Ungern för att skapa splittring och destabilisera vår allierade. Byråkraterna gjorde detta under den första Trumpadministrationen INNAN presidentens nominerade hade bekräftats för att leda myndigheten. Amerikanska skattebetalare kommer INTE LÄNGRE att betala för propagandamedia riktad mot våra vänner och Nato-allierade”, skriver hon.

Beslutet välkomnas i regeringspartiet Fidesz. Europaparlamentarikern András László kommenterar:

”Tack, Kari Lake! Det nya Szabad Európa var inte värdigt namnet och motarbetade faktiskt vänskapen mellan USA och Ungern.”

Viktor Orbán hyllar själv beslutet: "Tack!", skriver han på X.