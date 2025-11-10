© TV4
 

GW: Minst hundra fler planerar terrordåd

Publicerad 10 november 2025 kl 12.28

Inrikes. Kriminologen Leif GW Persson varnar för att långt fler än den 18-åring som nu åtalas för terrorförberedelser planerar liknande dåd i Sverige. Samtidigt ifrågasätter han om gripandet skedde för tidigt.

Den åtalade 18-åringen misstänks för flera IS-kopplade brott, bland annat förberedelse till terroristbrott. Enligt åklagarna planerade han ett självmordsattentat mot Kulturfestivalen i centrala Stockholm i augusti 2025.

Han greps i februari efter en omfattande under cover-operation. Även en 17-åring åtalades i torsdags för flera IS-relaterade brott.

I TV4 Nyhetsmorgon slog Leif GW Persson fast att hotbilden är bredare än det aktuella åtalet.

– Frågan är inte om vi ska få en terroristaktion av typen vi pratar om nu, utan när, säger han i TV4 Nyhetsmorgon.

GW uppskattar att antalet som bär på liknande planer är avsevärt större.

– Säkert. Det måste vara i storleksordningen hundra gånger fler än han, säger kriminologiprofessorn i Nyhetsmorgon.

Han menar samtidigt att Säkerhetspolisen saknar resurser för att upptäcka alla som radikaliserats.

– Den resursen finns inte som gör att de kan få tag i de här, som jag tror ännu inte upptäckta, 99 som går och bär på samma tankegods. Och det är en fara.

Polisen använde infiltrationsmetoder för att avslöja 18-åringens planer – något GW beskriver som ovanligt – men han är tveksam till om åtalet räcker hela vägen.

– Jag hade, om jag hade hand om ärendet, låtit honom komma lite längre på vägen mot en fullbordan av ett brott. Jag tycker man tar honom lite väl tidigt.

Rättegången mot 18-åringen inleds den 11 november.

