Inflationen ligger still: "Oväntat"

Publicerad 6 november 2025 kl 11.04

Ekonomi. KPIF-inflationen låg kvar på 3,1 procent i oktober jämfört med samma månad i fjol, enligt preliminära siffror från SCB. Utfallet bröt mot förväntningarna om en nedgång.

– Oväntat, säger Ekots ekonomireporter Anders Jelmin.

– De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt från september till oktober, men uppenbarligen är vi inte där ännu, fortsätter han.

Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson bedömer att tillfälliga höstlovseffekter kan ligga bakom utfallet.

– Vi misstänker att det är priser som är relaterade till höstlovet. Det kan vara resor och den typen av priser som har höjts i samband med höstlovet. Därför tycker vi att man inte ska överreagera på den överraskande höga inflationen i oktober.

KPIF var 3,1 procent även i september. Kärninflationen (exklusive energi) steg något i oktober. Riksbanken meddelade i går att räntan ligger stilla på 1,75 procent och räknar med att inflationen faller tillbaka, men detaljer om prisrörelserna kommer först nästa vecka.

– Men vi får vänta till nästa vecka när vi får se detaljerna. Är det så att det är mer underliggande pristrender som har varit högre än förväntat så kan det påverka Riksbankens analys. Däremot är det ganska långt bort att det verkligen ska få genomslag i en ändrad penningpolitik, säger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson till Ekot.

– Vi räknar fortfarande med att inflationen faller tillbaka och kan bli ganska måttlig. Däremot ser tillväxtutsikterna bättre ut och i den här avvägningarna så tror jag att Riksbanken ligger med en oförändrat styrränta en ganska lång tid framöver, fortsätter han.

