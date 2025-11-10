© LU
Vicedekan Thomas Hellmark är "bedrövad" över det som inträffat på medicinska fakulteten.

"Jätteallvarligt": Panik när läkarstudenter skämtar om återvandring

Publicerad 10 november 2025 kl 15.53

Inrikes. Läkarstudenter på Lunds universitet skämtade om återvandring under ett undervisningstillfälle förra veckan. Händelsen har orsakat kalabalik och anklagelser om "rasism" – och nu säger den ansvarige för utbildningen att de inblandade inte bör få bli läkare.

Dela artikeln

Under en föreläsning fick studenterna lämna anonyma kommentarer via ett digitalt verktyg.

Övningen handlade om ett fiktivt fall med en utlandsfödd kvinna som utsatts för tortyr – men i flödet dök inlägg upp som ”köp en biljett hem” och ett förslag om att ”samarbeta med återvandringsverket” – en myndighet som inte finns.

– Det är jätteallvarligt, bedrövligt skulle jag säga. Det ska inte behöva förekomma, säger Thomas Hellmark, vicedekan med ansvar för utbildningen på medicinska fakulteten, till P4 Malmöhus.

Uppgifterna har spridits på sociala medier och bekräftas av Lunds universitet. Enligt Hellmark strider kommentarerna mot utbildningens krav på professionellt uppträdande. Han anser att de inblandade studenterna inte är lämpliga att bli läkare.

– Det tycker jag inte man ska kunna göra och vi har ju utbildningsmål just när det gäller professionellt beteende och patientkontakter. Hade det här skett under en praktisk period så hade de blivit underkända, säger han.

Danske politikern förutsåg: "Sverige blir Nordens Libanon"

Socialdemokratisk veteran såg varningsignalerna – för 20 år sedan. "De klarar inte av att ta tag i problemen"0 Plus

Kolumn

Klimathot är inget mot hotet om utplåning

Västvärldens folk försvinner. Pat Buchanan om krisen som media glömde.0 Plus

Toppfeminist hoppar av och ber om ursäkt: "Det är en sekt"

Femen-grundare tar fullständigt avstånd från sin tidigare övertygelse. Blev sexuellt utnyttjad och tvingades ta droger i feminismens namn.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Forssell: "Sjukt" att utvisad våldtäktsman ställde upp i kyrkovalet

Våldtog 15-åring på festival – kvar och begår brott i Sverige sex år senare. "Det är naturligtvis sjukt."0 

Ekonominyheter

Inflationen ligger still: "Oväntat"

Dödläget.. "De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.