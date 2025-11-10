"Jätteallvarligt": Panik när läkarstudenter skämtar om återvandring

Under en föreläsning fick studenterna lämna anonyma kommentarer via ett digitalt verktyg.

Övningen handlade om ett fiktivt fall med en utlandsfödd kvinna som utsatts för tortyr – men i flödet dök inlägg upp som ”köp en biljett hem” och ett förslag om att ”samarbeta med återvandringsverket” – en myndighet som inte finns.

– Det är jätteallvarligt, bedrövligt skulle jag säga. Det ska inte behöva förekomma, säger Thomas Hellmark, vicedekan med ansvar för utbildningen på medicinska fakulteten, till P4 Malmöhus.

Uppgifterna har spridits på sociala medier och bekräftas av Lunds universitet. Enligt Hellmark strider kommentarerna mot utbildningens krav på professionellt uppträdande. Han anser att de inblandade studenterna inte är lämpliga att bli läkare.

– Det tycker jag inte man ska kunna göra och vi har ju utbildningsmål just när det gäller professionellt beteende och patientkontakter. Hade det här skett under en praktisk period så hade de blivit underkända, säger han.