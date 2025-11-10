© Albin Olsson
 

Beslutet: Akilov får inte åka och äta glass

Publicerad 10 november 2025 kl 09.54

Inrikes. Kriminalvården säger nej till terroristen Rakhmat Akilovs önskade permissioner – bland annat för att köpa skor och äta glass. Myndigheten bedömer risken för rymning eller nya brott som för hög och avslår därför ansökningarna.

Akilov mördade tre svenskar, en belgisk kvinna och en brittisk man i sitt terrordåd på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017.

I maj flyttades 47-åringen till anstalten Tidaholm för att avtjäna sitt livstidsstraff på en lägre säkerhetsnivå. Där har han enligt Aftonbladet ansökt om att få lämna anstalten för promenad, restaurangbesök samt inköp av skor och glass.

Kriminalvården avslår dock begäran och skriver: ”Det finns en påtaglig risk att han kommer att begå brott eller rymma.”

Myndigheten gör även bedömningen att restaurangbesök inte är motiverade och konstaterar att det skulle kräva "extraordinära säkerhetsinsatser”.

Akilov dömdes till livstids fängelse efter terrorattacken. Enligt Kriminalvårdens handlingar har han fått flera varningar under tiden i fängelse och blivit avskild från andra intagna. Bland annat ska han ha ”sparkat en fotboll hårt så den studsade vilt”.

År 2019 hittades även en IS-flagga och en bönematta i hans cell. Enligt Aftonbladet har han dessutom gjort Hitlerhälsningar med utsträckt arm mot personal.

