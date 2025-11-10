© Youtube
 

Toppchefer på BBC tvingas avgå efter fulklippta Trump-videon

Publicerad 10 november 2025 kl 08.13

Media. Brittiska BBC:s generaldirektör Tim Davie och nyhetschefen Deborah Turness lämnar sina poster. Detta efter skarp kritik mot hur public service-bolaget manipulerade ett tal av USA:s president Donald Trump så att det såg ut som om han uppviglade till att storma kongressen.

Talet hölls ursprungligen samma dag som stormningen av Kapitolium i januari 2021. I en dokumentär från BBC kortades Trumps ord ned och sattes ihop på ett sätt som fick honom att framstå som mer aggressiv – och som om han uppmanade till stormningen.

– Vi ska gå ned till Kapitolium... och jag kommer att följa med er. Vi ska kämpa. Vi ska kämpa utav helvete, blev den fulklippta ordalydelsen i BBC:s dokumentär.

Det Trump egentligen sa var:

– Vi ska gå ned till Kapitolium och vi ska hylla våra modiga senatorer och representanthusledamöter.

På BBC:s webb skriver Tim Davie att ”det gjordes vissa misstag och jag som ansvarig chef har det yttersta ansvaret”.

Dokumentären sändes förra året, men klippet uppmärksammades i förra veckan av The Telegraph som publicerade delar ur en 19-sidig rapport framtagen av en ny medlem i BBC:s standardkommitté.

Donald Trump kommenterar avgångarna på plattformen Truth Social:

”Tack till The Telegraph för att ni avslöjat dessa korrupta 'journalister'. Det här är väldigt oärliga människor som försökte som försökte kliva på vågskålen i ett presidentval. Dessutom kommer de från ett annat land, ett land som många anser vara vår främsta allierade. Vilken fruktansvärd sak för demokratin!”, skriver Trump.

