Toppchefer på BBC tvingas avgå efter fulklippta Trump-videon

Talet hölls ursprungligen samma dag som stormningen av Kapitolium i januari 2021. I en dokumentär från BBC kortades Trumps ord ned och sattes ihop på ett sätt som fick honom att framstå som mer aggressiv – och som om han uppmanade till stormningen.

– Vi ska gå ned till Kapitolium... och jag kommer att följa med er. Vi ska kämpa. Vi ska kämpa utav helvete, blev den fulklippta ordalydelsen i BBC:s dokumentär.

Det Trump egentligen sa var:

– Vi ska gå ned till Kapitolium och vi ska hylla våra modiga senatorer och representanthusledamöter.

På BBC:s webb skriver Tim Davie att ”det gjordes vissa misstag och jag som ansvarig chef har det yttersta ansvaret”.

Dokumentären sändes förra året, men klippet uppmärksammades i förra veckan av The Telegraph som publicerade delar ur en 19-sidig rapport framtagen av en ny medlem i BBC:s standardkommitté.

Donald Trump kommenterar avgångarna på plattformen Truth Social:

”Tack till The Telegraph för att ni avslöjat dessa korrupta 'journalister'. Det här är väldigt oärliga människor som försökte som försökte kliva på vågskålen i ett presidentval. Dessutom kommer de från ett annat land, ett land som många anser vara vår främsta allierade. Vilken fruktansvärd sak för demokratin!”, skriver Trump.