Totalt rör det sig om 132 ärenden där polisen gjort husrannsakningar och förhört misstänkta män.

De misstänktas bakgrunder är mycket olika – från 18-åringar till en 78-åring. Bland de misstänkta finns även personer som arbetar som lärare och tjänstemän vid myndigheter, enligt polisen.

Insatsen har genomförts i samarbete med Stockholms stad – och sex socialsekreterare arbetat tillsammans med polisen för att "motivera männen att bryta sina destruktiva beteenden", skriver polisen på sin hemsida. Arbetet bygger på ett avtal mellan staden och polisen från 2023. Enligt polisen har flera av de misstänkta gått med på att ta kontakt med Socialtjänstens behandlingsenhet KAST.

Kvinnorna som sålde sex kommer från en rad länder, bland annat Sverige, Rumänien, Ukraina, Ryssland, Colombia och Brasilien.

– Att betala för att utnyttja människor sexuellt är brottsligt i Sverige och helt oacceptabelt. Den så kallade sexköpslagen har funnits sedan 1999 och är ett viktigt verktyg för polisen när det gäller att trycka tillbaka handeln med kvinnors kroppar. Om man väljer att bryta mot denna lag genom att köpa sex i Stockholm så finns det en överhängande risk att man förr eller senare blir gripen av oss, säger polisinsatschef Simon Häggström.