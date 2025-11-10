© Polisen
Korridor i samband med sexköpsinsats.

Stor insats mot sexköpare – 132 ärenden

Publicerad 10 november 2025 kl 13.56

Inrikes. Polisen i Stockholm har slagit till mot misstänkta sexköpare i en omfattande insats som omfattar över 130 brottsutredningar. Sex socialsekreterare hjälper männen "bryta sina destruktiva beteenden".

Dela artikeln

Totalt rör det sig om 132 ärenden där polisen gjort husrannsakningar och förhört misstänkta män.

De misstänktas bakgrunder är mycket olika – från 18-åringar till en 78-åring. Bland de misstänkta finns även personer som arbetar som lärare och tjänstemän vid myndigheter, enligt polisen.

Insatsen har genomförts i samarbete med Stockholms stad – och sex socialsekreterare arbetat tillsammans med polisen för att "motivera männen att bryta sina destruktiva beteenden", skriver polisen på sin hemsida. Arbetet bygger på ett avtal mellan staden och polisen från 2023. Enligt polisen har flera av de misstänkta gått med på att ta kontakt med Socialtjänstens behandlingsenhet KAST.

Kvinnorna som sålde sex kommer från en rad länder, bland annat Sverige, Rumänien, Ukraina, Ryssland, Colombia och Brasilien.

– Att betala för att utnyttja människor sexuellt är brottsligt i Sverige och helt oacceptabelt. Den så kallade sexköpslagen har funnits sedan 1999 och är ett viktigt verktyg för polisen när det gäller att trycka tillbaka handeln med kvinnors kroppar. Om man väljer att bryta mot denna lag genom att köpa sex i Stockholm så finns det en överhängande risk att man förr eller senare blir gripen av oss, säger polisinsatschef Simon Häggström.

Danske politikern förutsåg: "Sverige blir Nordens Libanon"

Socialdemokratisk veteran såg varningsignalerna – för 20 år sedan. "De klarar inte av att ta tag i problemen"0 Plus

Kolumn

Klimathot är inget mot hotet om utplåning

Västvärldens folk försvinner. Pat Buchanan om krisen som media glömde.0 Plus

Toppfeminist hoppar av och ber om ursäkt: "Det är en sekt"

Femen-grundare tar fullständigt avstånd från sin tidigare övertygelse. Blev sexuellt utnyttjad och tvingades ta droger i feminismens namn.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Forssell: "Sjukt" att utvisad våldtäktsman ställde upp i kyrkovalet

Våldtog 15-åring på festival – kvar och begår brott i Sverige sex år senare. "Det är naturligtvis sjukt."0 

Ekonominyheter

Inflationen ligger still: "Oväntat"

Dödläget.. "De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.