Ännu svårare sälja lägenheter i Stockholm

Bomarknadstempen visar ett sammantaget försämrat läge för säljare av lägenheter i oktober.

Ingen av de sex ingående variablerna i indikatorn pekar mot någon tydlig förbättring – tvärtom. Utbudet och antalet återpublicerade annonser ökade tydligt. Antalet budgivare minskade också samtidigt som annonstiderna ökade.

Störst försämring uppvisar indikatorn för lägenheter i Stockholms län. Efter att under årets första månader ha uppvisat en mindre kall temperatur och tydligare förbättring i försäljningsläget för lägenheter jämfört med övriga två storstadsområden, uppvisar indikatorn för Stockholms län nu i stället ett sämre läge än övriga två storstadsområden.

– Det är tydligt att den förbättring vi såg i försäljningsförutsättningarna för lägenheter i Sverige under årets första månader har brutits. Trenden pekar nu i stället nedåt igen. Troligtvis spelar räntehöjningarna in här med viss fördröjning. Många bostadsrättsföreningar har förvisso redan börjat höja sina månadsavgifter, men kan komma att behöva justera upp dem rätt mycket ytterligare framöver. Det talar för ett fortsatt mycket kallt försäljningsläge för lägenheter under resten av hösten och början av nästa år. Månadsavgifterna justeras troligen mest i samband med årsskiften, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett utskick.