Anställda säger upp sig för att få a-kassa: "Otrolig brist på arbetsmoral"

Bolaget behöver omkring 40 nya medarbetare, främst undersköterskor – men rekryteringen går minst sagt trögt. Få som söker är intresserade av att jobba över huvud taget.

– Många skriver att de måste söka jobbet och när vi tar kontakt så säger de att de bara söker jobb för att få a-kassa. Det händer till och med att anställda säger upp sig för att de hellre vill ha a-kassa. Det är verkligen en otrolig brist på arbetsmoral, säger företagaren Monica till TN.

Monica uppger att flera tackar ja men snabbt blir frånvarande eller sjukskriver sig.

– Det är en väldig nonchalans och respektlöshet, många bryr sig inte alls om vare sig våra klienter, arbetet eller kollegorna. Man ser bara sina rättigheter men aldrig några skyldigheter, säger hon till TN.

Hon är kritisk till Arbetsförmedlingen och a-kassornas uppföljning. De borde reagera när personer kommer tillbaka och plötsligt är arbetssökande på nytt, anser Monica, som menar att hon i arbetsgivarintyg tydligt anger skäl till uppsägningar men att utbetalningar ändå sker.

– Det känns som att man inte bryr sig.

Pandemin blev ett tydligt skifte, enligt Monica, då fler började arbeta en kortare tid för att sedan sjukskriva sig oftare. Den nya situationen tycks ha lett till att "många fick upp ögonen för att det var ganska avkopplande att sitta hemma", noterar hon.

Monica konstaterar att personalbristen nu riskerar företagets överlevnad.

– Det är en känsla av panik. Det är inte klokt att det ska vara så här. Om vi inte lyckas rekrytera tillräckligt med personal kommer vi på sikt att gå i konkurs, säger Monica till TN.

Hon uppger att hon vid flera tillfällen kontaktat Arbetsförmedlingen för att problematisera att så många sätter i system att arbeta ett kort tag för att sedan gå tillbaka till att vara arbetslösa och få bidrag igen. Det har hon slutat med – för det händer ändå ingenting.

Den som säger upp sig själv utan godtagbara skäl stängs av från a-kassan i 45 dagar, medan den som blir uppsagd bara behöver vänta två dagar innan ersättningen betalas ut.