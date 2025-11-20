90-åring på äldreboende föreslog återvandring – åtalas för hets mot folkgrupp

Det var i augusti i år som mannen satt i restaurangen på boendet för att äta lunch. Han blev berusad eftersom han drack snaps till maten.

Enligt domen utbrast han ”jävla islam” och vände sig till en muslimsk kvinna i personalen och föreslog att "Alla muslimer måste ut från Sverige".

Tre kollegor till kvinnan uppger att de bevittnade åldringens utfall.

Kvinnan uppger sig ha mått "mycket dåligt" av det inträffade, rapporterar P4 Sjuhärad.

Själv säger 90-åringen att han inte har något minne av händelsen.

Samtliga partier i riksdagen, inklusive Sverigedemokraterna, ställer sig bakom lagen om hets mot folkgrupp.