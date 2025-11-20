© Arvika kommun/FT BILD
 

90-åring på äldreboende föreslog återvandring – åtalas för hets mot folkgrupp

Inrikes. En tidigare ostraffad 90-årig man i Borås åtalas för åsiktsbrottet hets mot folkgrupp efter en kommentar om muslimer i lunchrummet på äldreboendet där han bor. Enligt åtalet ska han ha sagt: ”Alla muslimer måste ut från Sverige”.

Det var i augusti i år som mannen satt i restaurangen på boendet för att äta lunch. Han blev berusad eftersom han drack snaps till maten.

Enligt domen utbrast han ”jävla islam” och vände sig till en muslimsk kvinna i personalen och föreslog att "Alla muslimer måste ut från Sverige".

Tre kollegor till kvinnan uppger att de bevittnade åldringens utfall.

Kvinnan uppger sig ha mått "mycket dåligt" av det inträffade, rapporterar P4 Sjuhärad.

Själv säger 90-åringen att han inte har något minne av händelsen.

Samtliga partier i riksdagen, inklusive Sverigedemokraterna, ställer sig bakom lagen om hets mot folkgrupp.

