Storbedragare benådades av Trump – nu döms han på nytt

Att benåda judiska kriminella har blivit en tradition som alla amerikanska presidenter ägnar sig åt under sina sista dagar vid makten.

Trump var inget undantag när han i januari 2021, enligt Jerusalem Post, benådade "många framstående judar". Bland dem fanns den israeliske spionen Aviem Sella samt Trumps svärson Jared Kushners kriminelle vän Ken Kurson. Presidenten benådade även Kushners kriminelle far Charles Kushner.

Eliyahu "Eli" Weinstein dömdes ursprungligen år 2014 till 22 års fängelse för ett fastighetsbaserat Ponzi-upplägg som lurade investerare på omkring 200 miljoner dollar. Samma år förlängdes straffet med två år efter att han begått ytterligare bedrägerier under sin övervakningstid – till totalt 24 år.

Den 19 januari 2021, dagen innan Donald Trumps första mandatperiod tog slut, beslutade presidenten att benåda honom. Weinstein hade då avtjänat mindre än åtta år.

Kort efter frigivningen startade han ett nytt upplägg där investerare lockades med affärer rörande covidmasker, bristvaror som barnmat och första hjälpen-kit som påstods vara på väg till Ukraina. För att dölja sin identitet använde han aliaset ”Mike Konig” eftersom investerare – som han själv uttryckte det i ett hemligt inspelat samtal – inte skulle ge dem "ett öre" om de visste vem han var.

När utbetalningarna uteblev började de sammansvurna flytta pengar mellan investerare i ett Ponzi-liknande upplägg.

En jury fann i mars Weinstein skyldig till 15 av 17 åtalspunkter, däribland värdepappersbedrägeri, telefonbedrägeri, penningtvätt, falska uppgifter till myndigheter och konspiration. Han friades på två punkter om obstruktion.

Den 14 november dömde domaren Michael Shipp honom till 37 års fängelse och över 44 miljoner dollar i återbetalning, rapporterar Asbury Park Press.

Weinsteins medåtalade Arhey "Ari" Bromberg – också 51 år – fick 12 års fängelse.

Domen innebär att Weinstein nu återigen riskerar att tillbringa decennier bakom galler för upprepade och omfattande investeringsbedrägerier. Förutsatt att Trump inte benådar honom igen, det vill säga.