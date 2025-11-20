© Skärmavbild
Eliyahu "Eli" Weinstein i samband med FBI:s gripande.

Storbedragare benådades av Trump – nu döms han på nytt

Publicerad 20 november 2025 kl 10.28

Utrikes. Den ökände bedragaren Eliyahu "Eli" Weinstein från New Jersey fick sitt långa fängelsestraff för grova bedrägerier omvandlat av dåvarande president Donald Trump. Nu har han dömts till 37 års fängelse för ännu ett mångmiljonbedrägeri – den här gången kopplat till falska investeringslöften om covidmaskar, barnmat och andra bristvaror på väg till krigets Ukraina.

Dela artikeln

Att benåda judiska kriminella har blivit en tradition som alla amerikanska presidenter ägnar sig åt under sina sista dagar vid makten.

Trump var inget undantag när han i januari 2021, enligt Jerusalem Post, benådade "många framstående judar". Bland dem fanns den israeliske spionen Aviem Sella samt Trumps svärson Jared Kushners kriminelle vän Ken Kurson. Presidenten benådade även Kushners kriminelle far Charles Kushner.

Eliyahu "Eli" Weinstein dömdes ursprungligen år 2014 till 22 års fängelse för ett fastighetsbaserat Ponzi-upplägg som lurade investerare på omkring 200 miljoner dollar. Samma år förlängdes straffet med två år efter att han begått ytterligare bedrägerier under sin övervakningstid – till totalt 24 år.

Den 19 januari 2021, dagen innan Donald Trumps första mandatperiod tog slut, beslutade presidenten att benåda honom. Weinstein hade då avtjänat mindre än åtta år.

Kort efter frigivningen startade han ett nytt upplägg där investerare lockades med affärer rörande covidmasker, bristvaror som barnmat och första hjälpen-kit som påstods vara på väg till Ukraina. För att dölja sin identitet använde han aliaset ”Mike Konig” eftersom investerare – som han själv uttryckte det i ett hemligt inspelat samtal – inte skulle ge dem "ett öre" om de visste vem han var.

När utbetalningarna uteblev började de sammansvurna flytta pengar mellan investerare i ett Ponzi-liknande upplägg.

En jury fann i mars Weinstein skyldig till 15 av 17 åtalspunkter, däribland värdepappersbedrägeri, telefonbedrägeri, penningtvätt, falska uppgifter till myndigheter och konspiration. Han friades på två punkter om obstruktion.

Den 14 november dömde domaren Michael Shipp honom till 37 års fängelse och över 44 miljoner dollar i återbetalning, rapporterar Asbury Park Press.

Weinsteins medåtalade Arhey "Ari" Bromberg – också 51 år – fick 12 års fängelse.

Domen innebär att Weinstein nu återigen riskerar att tillbringa decennier bakom galler för upprepade och omfattande investeringsbedrägerier. Förutsatt att Trump inte benådar honom igen, det vill säga.

Nyanlände Abdullah: "Jag har kommit för att stanna för evigt – inte jobba"

Lovar ta hit sin "lilla familj" på tio personer för att leva på bidrag resten av livet. Får förstklassig service och gratis tandvård.0 Plus

Tillslag mot "afrikanskt kungadöme" i skogen i Skottland

"Kungadömet Kubala" avhyst – illegala invandrare gripna. Sekten ”tar tillbaka” skotsk mark som de menar stals av vita rasister för 400 år sedan.0 Plus

Somalier försöker sätta dit "rasist" efter att ha sluppit åtal för våldtäkt – går sådär

Resultatet: Miljoner samlas in – till "rasisten". Medierna anklagas för hyckleri efter virala videon.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Sveriges kriminella har låg IQ – och lågt blodtryck

Halv miljon män i Sverige i storstudie. Här är de biologiska orsakerna bakom våldet.0 

Ekonominyheter

Största svenska skörden på över 40 år

Svenska lantbrukare bärgade 6,3 miljoner ton spannmål i år.. "Skörden inte bara god utan en av de största vi sett."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.