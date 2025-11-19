Lamotte: "Varför visar media bara namnen när förövaren är svensk?"

Joakim Lamotte skriver att det nog är få som har missat rapporteringen om de fyra män från Aktivklubb Sverige som dömts för att ha misshandlat tre personer med utländsk bakgrund.

Han beskriver hur medierna gått på djupet med detaljer, granskat bakgrunder och att "de flesta tidningar, bland annat Aftonbladet, har gått ut med både namn och bild".

I SVT:s Aktuellt ägnades halva sändningen åt fallet, och tittarna fick bland annat veta att gärningsmännen var "vita i hyn" och etniska svenskar.

Detta ser Joakim Lamotte i sig inte som något problem, tvärtom. Han skriver att rapporteringen hittills varit "heltäckande och tydlig, precis så som journalistik ska fungera". Men han ställer frågan varför det inte ser likadant ut när svenskar utsätts för grova brott av gärningsmän med utländsk bakgrund.

Som exempel tar han fallet i Umeå där en somalisk gärningsman förnedringsrånade och slog en åttaårig pojke och efteråt uppgav att barnet "såg ut som en sverigedemokrat". Lamotte lyfter också den brutala tortyren i Solna, där två män med invandrarbakgrund i tio timmar misshandlade två 17-åriga svenska pojkar, tvingade dem att klä av sig, tryckte strumpor i deras munnar och pressade ner dem i gravar.

Vidare pekar han på gruppvåldtäkten i Kungsparken i Malmö, där fem män från Syrien dömdes efter att en ensam kvinna utsatts för flera former av sexuellt våld av flera män samtidigt.

I dessa fall, skriver Lamotte, har Aftonbladet inte publicerat namn eller bilder på samma sätt. Han menar också att SVT inte bjudit in forskare för att diskutera hudfärg eller etnicitet när gärningsmännen har invandrarbakgrund. I stället beskriver han hur "luckorna i rapporteringen varit så stora att det stundtals blivit parodiskt" och konstaterar att "i några inslag i SVT har till och med våldtäktsmän med utländsk bakgrund beskrivits som offer".

Kärnfrågan formulerar han så här:

"Så vad är det som gör att medier helt plötsligt vill prata om etnicitet och ’vita gärningsmän’ när svenskar står bakom brott, men nästan aldrig annars? Det är faktiskt obegripligt."

Lamotte hävdar att fallet med Aktivklubb är en avvikelse i statistiken. Enligt honom är det så ovanligt "att svenskar misshandlar personer med invandrarbakgrund på grund av deras bakgrund" att det "i praktiken är försumbart i relation till det våld som begås i motsatt riktning". Företeelsen är, skriver han, så ovanlig att den "inte påverkar brottsstatistiken på ett relevant sätt".

"Ändå får detta enstaka fall en massiv bevakning. Sannolikt beror det på att många journalister länge gått och väntat på ett dåd med tydliga rasistiska motiv. Och den politiska vänstern för nu fram detta som ett bevis i en större berättelse. Som DN:s Niklas Orrenius, som dagen efter domen skrev: 'Nazisterna döms – men politiker fortsätter peka ut invandrare som problem'," skriver Joakim Lamotte.