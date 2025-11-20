Beslutet: Beslagtagna lyxbilar i Botkyrka ska förverkas

Polisen i Botkyrka har utrett ett ärende där två lyxbilar beslagtagits enligt den nya lagstiftningen om självständigt förverkande.

Nu har domen fallit – tingsrätten bedömde att bilarna ska förverkas.

Förverkandet riktades mot den registrerade bilägaren som bedöms ha en nära koppling till organiserad brottslighet. Mannen har tidigare tillhört ett kriminellt nätverk.

– Det är viktigt att polisen arbetar mot kriminell ekonomi. Det här är ett strategiskt ärende där utredarna har arbetet på mycket bra vilket lett till att tingsrätten kunna döma att bilarna ska förverkas, säger Michael Johansson, chef för lokalpolisområde Botkyrka.

Det ovanliga i det här ärende var att lyxbilarna inte var köpta på kredit. Bilarna var också registrerade på den rätta ägaren som inte hade en inkomst som motsvarade bilarnas värden. Men utredarna var beredda på att det skulle komma invändningar som de inte kände till och så blev det.

En bit in i utredningen framkom det att båda bilarna varit krockskadade när den aktuella bilägaren köpt dem och att han därför hade köpt dem billigare. Därefter hade omfattande arbeten gjorts för att återställa fordonen till ett bra skick. Renoveringen hade bilägaren finansierat genom pengar från flera pantlån av bland annat guld, banklån och genom lån av vänner. Reparationerna av bilarna hade mannens vänner hjälpt honom med och inte tagit betalt för.

Utredningsarbetet visade att många av pantbankslånen var betalda av andra personer än mannen själv. Det fanns oklarheter kring bilköpen och en del av reservdelarna hade betalats med kort som tillhörde andra personer. Mannen hävdade att han var skyldig pengar till ett flertal personer men att han inte kunde uppvisa någon dokumentation över skulderna.

Sammantaget kom tingsrätten fram till att det är klart mera sannolikt att bilarna härrör från brottslig verksamhet än att så inte är fallet och att båda bilarna ska förverkas. Bilarna har tillsammans ett uppskattat värde av cirka 2,5 miljoner kronor.

Bakgrunden är en ny förverkandelagstiftning som infördes 8 november 2024: självständigt förverkande. Lagen gör det möjligt för polisen att beslagta egendom som misstänkts komma från brottslig verksamhet även om egendomen inte kan kopplas till ett specifikt brott.