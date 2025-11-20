Ordnade lättklädda svenska tjejer åt Epstein – nu tvingas Barbro Ehnbom bort från Lärargalan

Lärargalan, som varje år utser ”Sveriges bästa lärare” och i år firar tioårsjubileum, har fram till nu haft den feministiska finansprofilen Barbro Ehnbom som styrelseledamot och finansiär.

Enligt hennes egen hemsida har hon bidragit ekonomiskt till stiftelsen och fungerat som mentor åt grundaren Beata Kull, som var 19 år när hon drog i gång galan.

Efter att nya dokument ur Jeffrey Epsteins mejlkorg offentliggjorts har bilden av Ehnboms roll skärpts. Vänstertidningar som Dagens ETC och Flamman har publicerat mejl där hon beskriver hur hon ordnar fram svenska kvinnor åt miljardären, som arbetade med att genomföra underrättelseuppdrag åt Israel och tros ha systematiskt samlat in utpressningsmaterial på mäktiga män som en del av denna verksamhet.

I ett mejl skriver Barbro Ehnbom förtjust till Epstein att hon träffat en ”superb tjej” i en kyrka på Gotland och tillägger att ”hon var så vacker” innan hon skriver:

”Tänkte på dig men hon kanske inte är den svenska tjej vi letar efter”.

Det är sedan tidigare känt att Barbro Ehnbom flög unga kvinnliga studenter från Handelshögskolan i Stockholm till privata kvällsmöten med Epstein i hans lyxbostad i New York, där de instruerades att bära korta kjolar eller klänningar så att benen syntes. Samtidigt donerade Epstein stora belopp till Ehnboms kvinnonätverk Barbro’s best & brightest, BBB, och till priset ”Female economist of the year”.

Även efter att Epstein dömts för sexbrott fortsatte kontakterna, visar nysläppta Epsteindokument. I mejlväxlingar från 2012 frågar Epstein efter Ehnboms ”val av fru” åt honom, varpå hon skickar en bild på en kvinna som beskrivs som ”smart och sensuell”.

Detta skedde fyra år efter att Epstein dömts för att ha köpt sexuella tjänster av en 14-årig flicka.

År 2017 tackar hon honom för en ny stor donation och kallar honom ”sweetheart”. I ett svar skriver Epstein att ”hon har varit hemma hos mig. Jag kommer att ge dig de 25k du behöver”, varpå Ehnbom svarar: ”DU ÄR BÄST!”. Vem "hon" är framgår inte av mejlväxlingen.

Lärargalan uppger för Dagens ETC att samarbetet nu är avbrutet.

”Barbro Ehnbom har fått lämna Lärargalans styrelse och har ingen roll i organisationen idag”, skriver hon och förklarar vidare att ”uppdraget avslutades nu i november, i direkt anslutning till att vi fick kännedom om uppgifterna”. Hon uppger också att stiftelsen inte kände till Ehnboms kopplingar till Epstein tidigare.

Ehnbom själv har under åren tonat ned sin kännedom om Epsteins övergrepp och hävdat att hon först sent förstått omfattningen. På frågor om de senaste mejlen vill hon inte gå in i detalj.

– Jag vill inte prata om det här. Det får vara. Det kommer en annan dag, hur det egentligen var, men det blir inget nu, sade hon till Flamman efter det senaste avslöjandet.