SD:s nya internstrid: Vilka ska få ministerposterna?

Inför mötet i Örebro har det, enligt uppgifter till SVT, uppstått en hård intern strid om sammansättningen i SD:s partistyrelse.

Valberedningen ska ha övervägt att peta två av partiets tyngre namn ur partistyrelsen: Aron Emilsson, utrikespolitisk talesperson och ordförande i riksdagens utrikesutskott samt Julia Kronlid, riksdagens andre vice talman.

Det ska ha gått emot partiledningens vilja.

– Valberedningen behövde revidera sitt förslag efter påtryckningar, säger en uppgiftslämnare till SVT.

Enligt källor som SVT talat med handlar bråket om regeringsfrågan. Den interna bilden beskrivs som att partiledningen inför tidigare val inte varit lika noggrann med att omge sig med "rätt personer". Nu sägs man vilja toppa laget med personer som skulle passa att sitta i regering tillsammans med Moderaterna.

– Vissa personer ser sin chans att få statsrådsposter och liknande, säger en SD-källa.

Vinnare i dragkampen uppges till slut ha blivit partiledningen. I det förslag till ny partistyrelse som läggs fram för beslut på landsdagarna i Örebro finns både Emilsson och Kronlid med som föreslagna för omval.

Valberedningens ordförande Mattias Eriksson Falk avfärdar dock uppgifterna om påtryckningar. I en skriftlig kommentar till SVT skriver han:

"Det är en beskrivning som jag inte känner igen mig i alls och kan avfärda. Däremot har vi haft en dialog med partistyrelsen, vilket också är naturligt och som dessutom är reglerat i våra stadgar."