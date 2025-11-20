EU-miljoner till arbetslösa Northvolt-invandrare

Europaparlamentets arbetsmarknadsutskott har redan gett klartecken till Sveriges ansökan om pengar ur Europeiska globaliseringsfonden, EGF.

Stödet ska gå till personer som blivit uppsagda från Northvolt eller dess underleverantörer och finansiera insatser som utbildning, matchning och hjälp tillbaka till arbete.

– Fonden syftar till att ge människor en chans att gå vidare. När ett så stort industriprojekt faller är det alltid arbetarna som drabbas först, säger Johan Danielsson (S), ordförande för Europaparlamentets arbetsgrupp för EGF, i ett pressmeddelande.

Parallellt har Europaparlamentets budgetutskott röstat ja till EU-kommissionens förslag om att frigöra 8,5 miljoner euro, motsvarande drygt 92 miljoner kronor, ur fonden. Enligt underlaget rör det sig om totalt närmare 6.500 uppsagda, varav omkring 5.800 ska få ta del av åtgärderna. Den totala kostnaden beräknas till 14,2 miljoner euro, där EU står för 60 procent och svenska staten för resten.

Stödet ska bland annat gå till vägledning, rådgivning, utbildning, omskolning och stöd till dem som vill starta eget.

– När framtidsplaner rasar över en natt ska människor inte behöva stå ensamma. De som drabbades av konkursen har gjort sitt, nu är det vår tur att ta ansvar. Aktiva arbetsmarknadsåtgärder är avgörande för att ta tillvara på människors kompetens och värna industrin såväl i Skellefteå som hela Sverige, säger Johan Danielsson (S).

Förslaget måste nu godkännas av hela Europaparlamentet vid en omröstning under plenarsessionen i Strasbourg i december. Därefter krävs även ett formellt ja från Europeiska rådet innan pengarna kan börja betalas ut till Sverige.