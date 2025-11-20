© X
 

Här avmaskerar Nick Alinia vänsterextremisten

Scrolla för video...

Publicerad 20 november 2025 kl 07.13

Inrikes. Högerjournalisten Nick Alinia har lagt upp en viral video som visar hur han går fram till en maskerad vänsterextremist, tilltalar honom vid namn och frågar varför han är dömd för brott. Det visar sig att vänsterextremisten är lärarassistent på Kungliga tekniska högskolan, KTH.

"Vänsterextremister kan leva dubbelliv i Sverige utan att bli granskade. Det får det vara slut med, anser jag", skriver Nick Alinia på X.

Videon han publicerat visar hur han går fram till en maskerad vänsterextremist under en demonstration och säger:

– Rufus Rune, du är ju dömd för brott mot knivlagen flera gånger. Hur tycker du att det går ihop med att vara lärarassistent på KTH?

När Rune inte svarar börjar Alinia vifta med ena handen framför hans ögon. Därefter flyr vänsterextremisten fältet.

– Varför brukar du ha kniv på dig, Rufus? ropar Nick Alinia efter honom.

Klippet har fått viral spridning på X, där Alinia frågar sig:

"Ska man kunna vara lärarassistent på en högskola samtidigt som man sysslar med brottslig vänsteraktivism?"

Sveriges kriminella har låg IQ – och lågt blodtryck

Halv miljon män i Sverige i storstudie. Här är de biologiska orsakerna bakom våldet.0 

