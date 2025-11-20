Här avmaskerar Nick Alinia vänsterextremisten

"Vänsterextremister kan leva dubbelliv i Sverige utan att bli granskade. Det får det vara slut med, anser jag", skriver Nick Alinia på X.

Videon han publicerat visar hur han går fram till en maskerad vänsterextremist under en demonstration och säger:

– Rufus Rune, du är ju dömd för brott mot knivlagen flera gånger. Hur tycker du att det går ihop med att vara lärarassistent på KTH?

När Rune inte svarar börjar Alinia vifta med ena handen framför hans ögon. Därefter flyr vänsterextremisten fältet.

– Varför brukar du ha kniv på dig, Rufus? ropar Nick Alinia efter honom.

Vänsterextremister kan leva dubbelliv i Sverige utan att bli granskade. Det får det vara slut med, anser jag. pic.twitter.com/RVLcK8CILE — Nick Alinia (@NickAlinia) November 19, 2025

Klippet har fått viral spridning på X, där Alinia frågar sig:

"Ska man kunna vara lärarassistent på en högskola samtidigt som man sysslar med brottslig vänsteraktivism?"