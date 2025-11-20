© Skärmavbild
 

Just nu: Eldkaos på klimattoppmötet – svenska politiker flyr för sina liv

Publicerad 20 november 2025 kl 19.47

Utrikes. En kraftig brand har brutit ut i COP30-området i Belém i Brasilien. Konferensbyggnader har utrymts, deltagare har sprungit omkring i panik på området – men enligt brasilianska myndigheter finns inga uppgifter om skadade.

Enligt Aftonbladet började det brinna inne på konferensområdet där klimattoppmötet COP30 pågår.

– Det har fattat eld inne på området och folk springer i panik, säger Aftonbladets reporter Petter Larsson som är på plats.

SVT:s reporter David Boati har en liknande beskrivning:

– Folk sprang och ett tag var det riktigt panikartat kaos, säger han.

Filmer från platsen visar öppna lågor och tjock rök som snabbt sprider sig över tältliknande delar av anläggningen. Personer inne i byggnaden försöker släcka med handbrandsläckare, samtidigt som brandkår, polis och ambulanser larmats dit. Landets turistminister uppger enligt Reuters att ingen person skadats.

Flera svenska politiker och tjänstemän befinner sig på mötet. Europaparlamentarikern Emma Wiesner (C) berättar för Aftonbladet att hon inte kunnat lämna området utan i stället hållits kvar inne.

– Vi blev ombedda att evakuera och lämna området. Men den byggnaden jag är i sitter inte ihop med någon utgång. Därför har vi inrymts till en plats som är ansluten till tältet där det brinner.

Hon beskriver stämningen som mycket tung.

Även svenska klimatförhandlare fanns i närheten när larmet kom. Annika Christell vid Naturvårdsverket, som också är ordförande för EU:s expertgrupp för utsläppsminskningar, säger till Aftonbladet att hon var på väg in i ett möte när "en dansk skrek åt oss att det brinner och att vi ska ut".

Hon berättar att hon tog sig ut via tältområdet.

EU-parlamentarikern Heléne Fritzon (S) befann sig i den långa huvudkorridoren i COP30-byggnaden när paniken bröt ut. Hon säger att tanken på ett eventuellt attentat fanns där när larmet gick.

Även Regeringskansliet följer läget för den svenska delegationen.

"Vi har precis fått veta att de genomför en full evakuering av konferenslokalerna. De räknar inte med att vi får gå in igen på ett par timmar", uppger Jonatan Klefbom, presskommunikatör vid svenska Regeringskansliet.

COP30-mötet i Belém är planerat att pågå till och med fredag. Hur branden påverkar det fortsatta schemat är ännu oklart.

