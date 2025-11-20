© X/Svenska kyrkan
 

Bara SD och AFS ville stoppa Svenska kyrkans samarbete med Expo

Publicerad 20 november 2025 kl 08.51

Inrikes. Svenska kyrkans kyrkomöte röstade på tisdagen nej till ett krav på att bryta samarbetet med vänsterextrema Expo, som har nära band till terrororganisationen AFA. Endast Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige stödde förslaget – plus en enskild ledamot från annan nomineringsgrupp, rapporterar Insikt24.

Bakgrunden är en motion från Alternativ för Sveriges företrädare Lennart Matikainen i kyrkomötet. Han ville att Svenska kyrkan ska avsluta alla samarbeten med Expo och hänvisade till att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, pekat ut Expo som en del av våldsvänstern, där också AFA ingår.

AFA (Antifa) har också nyligen terrorstämplats av USA.

I motionen påminde han också om att Expo grundades av den våldsbejakande kommunisten Stieg Larsson och den våldsdömde AFA-aktivisten Tobias Hübinette, som hade en gedigen vänsterextrem kriminell bakgrund.

Matikainen argumenterade för att Svenska kyrkan ska vara en kristen folkkyrka och ”inte en klubb för politiska aktivister på vänsterkanten”, enligt Insikt24. Han lyfte Expos kopplingar till våldsvänstern och konstaterade att Expo ägnar sig åt kartläggning av politiska motståndare, något som enligt honom drabbat både Sverigedemokraterna och AFS.

Trots kritiken har Svenska kyrkan under lång tid samarbetat med Expo, bland annat genom seminarier och utbildningar. Bland annat anordnades ett interreligiöst seminarium i augusti tillsammans med bland andra vänsterextrema Expos Morgan Finnsiö.

Inför omröstningen hade Svenska kyrkans samhälls- och kulturutskott föreslagit att motionen skulle avslås, rapporterar Insikt24. Utskottet hänvisade till att ”det står varje stift och församling fritt att själva bestämma vilka de vill samverka med” och att ”det för närvarande inte finns något samarbetsavtal mellan stiftelsen Expo och den nationella nivån”.

När frågan gick till votering röstade 219 ledamöter för att avslå motionen. Bland dem fanns företrädare från de traditionellt vänsterorienterade nomineringsgrupperna, men också exempelvis Borgerligt alternativ och Kristdemokrater i Svenska kyrkan.

Endast 23 ledamöter ville bifalla motionen – ledamöterna från Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige samt en enskild ledamot från en annan grupp som därmed gick emot sin egen nomineringsgrupps linje.

