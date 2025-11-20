© Vita huset
 

Europeisk ilska över Trumps hemliga nya fredsplan

Publicerad 20 november 2025 kl 16.01

Utrikes. USA uppges försöka förmå Ukraina att acceptera en fredsplan som skulle innebära att landet lämnar ifrån sig territorium och begränsar sitt försvar. Flera europeiska länder markerar nu mot förslaget.

Två källor uppger för Reuters att Washington meddelat president Volodymyr Zelenskyj att Kyiv måste acceptera ett amerikanskt utkast till ramavtal för att avsluta kriget.

Avtal omfattar enligt uppgift både territoriella eftergifter och inskränkningar av Ukrainas militära förmåga.

Förslaget har inte offentliggjorts, men har redan mötts av skepsis i EU.

Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot säger att Ukrainas krav på en rättvis fred inte kan innebära att landet tvingas lägga sig.

– Fred kan inte vara kapitulation, säger han.

USA:s nya linje kommer samtidigt som Ukrainas militära position försvagats på slagfältet. Zelenskyjs regering pressas dessutom av en korruptionsskandal som lett till att parlamentet avsatt två ministrar.

Ryssland avfärdar i stort sett uppgifterna om nya amerikanska initiativ. Kremls talesman Dmitrij Peskov säger att ”det inte pågår några konsultationer” och hänvisar till de krav Vladimir Putin tidigare lagt fram – krav som inkluderar att Ukraina måste ta upp vad Ryssland kallar ”konfliktens grundorsaker”.

I Ukraina fortsätter ryska robotattacker mot städer och energi­infrastruktur. En attack mot ett bostadshus i Ternopil krävde enligt lokala myndigheter 26 liv och 22 personer saknas fortfarande.

Ryssland närmar sig dessutom en ny större erövring: den sönderbombade staden Pokrovsk i Donetsk kan bli den första betydande ryska framryckningen på nästan två år.

Båda sidor fortsätter också att växla kroppar från stupade soldater. Ukraina uppger att man tagit emot 1.000 kroppar från Ryssland. Moskva uppger att de själva tagit emot 30.

Trump, som återvände till presidentposten med löftet att omedelbart få slut på kriget, anses i sin nya policy ha tagit steg mot att acceptera delar av Kremls argumentation. Samtidigt har han visat irritation mot Ryssland: han ställde nyligen in ett toppmöte med Putin och införde nya sanktioner mot landets två största oljebolag. På fredag löper tidsfristen ut för utländska köpare att avveckla sina inköp av rysk olja.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.