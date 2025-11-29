Italienska kravet efter gruppvåldtäkten: "Kastrera dem"

Tre misstänkta marockanska gärningsmän greps kort efter händelsen av polis. Händelsen har väckt starka reaktioner i Italien.

Paret hade stannat i parken Tor Tre Teste när männen slog sönder bilrutan. En av dem tog kvinnans mobil och när hon försökte få tillbaka den släpades hon bort.

Enligt polisuppgifter hölls pojkvännen fast medan kvinnan fördes till ett skogsparti där hon gruppvåldtogs. En gärningsman stod vakt för att förhindra att någon ingrep.

Pojkvännens rop på hjälp hördes av en polispatrull som lyckades gripa tre av de fem misstänkta männen. De tre gripna uppges vara marockanska medborgare.

Italiens vice premiärminister Matteo Salvini, partiledare för Lega Nord, reagerar kraftigt på händelsen. I ett uttalande säger han:

– Lega har länge föreslagit KEMISK KASTRERING för att stoppa våldtäktsmän och pedofiler, vårt förslag ligger redan i parlamentet. Alla måste hjälpa till – konferenser och röda märken i ansiktet räcker inte: låt oss sätta stopp för våldet.