Höjd koldioxidskatt kostade minst 6.000 jobb i industrin

Rapporten har analyserat effekterna av att återbetalningarna av koldioxidskatt avskaffades för en rad industriföretag.

Resultatet är tydligt: bränslebyten från fossila bränslen till biobränslen gav mätbara utsläppsminskningar, men samtidigt minskade efterfrågan på arbetskraft kraftigt.

I snitt förlorade varje företag nästan tio anställda. För de 624 företag som ingick i studien motsvarar det en total minskning på ungefär 6.000 jobb.

Främst drabbades lågutbildade och äldre arbetstagare, enligt rapporten. Kvinnor och män påverkades däremot lika mycket, och lönenivåerna förändrades inte nämnvärt.

– Det finns en risk att den gröna omställningen, påskyndad av en högre koldioxidskatt, riskerar att förstärka redan existerande ojämlikheter på arbetsmarknaden, då efterfrågan sjunker för grupper som redan i dag har hög arbetslöshet, säger Jimmy Karlsson, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och författare till rapporten.

Tillväxtanalys pekar på att kompletterande politik kan behövas för att mildra effekterna, bland annat riktade utbildningar inom bristyrken kopplade till "den gröna omställningen".