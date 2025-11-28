© Riksdagen
Paula Bieler Eriksson.

Paula Bieler gör politisk comeback – för KD

Publicerad 28 november 2025 kl 14.25

Inrikes. Paula Bieler Eriksson, tidigare en av Sverigedemokraternas mest välkända kvinnliga företrädare, återvänder nu till politiken – men den här gången för Kristdemokraterna i Uppsala län. Hon siktar inte på riksdagen utan på regionpolitiken, med frågor som sjukvård och kollektivtrafik i fokus.

– Jag har hittat hem i KD, säger Paula Bieler Eriksson till Expressen.

Hon lämnade SD och riksdagen 2020, efter sex år som ledamot och med uppdrag som migrationspolitisk talesperson. Avhoppet blev omskrivet, både för att det sammanföll med hennes bröllop (hon krävde en månads ledighet för sin smekmånad) och för att hon varit en av partiets mest profilerade kvinnor.

I dag säger hon att beslutet att gå med i KD växt fram över tid och inte handlar om abortfrågan, där hon tidigare hamnade i konflikt med SD:s liberaliserade linje. Hon uppger att hon står bakom KD:s uppfattningar i frågan och att hon inte är engagerad i den abortkritiska organisationen Människovärde.

– Jag tycker inte att jag har förändrats, men världen har det, säger hon.

Enligt Paula Bieler Eriksson är det KD:s värderingar som fått henne att ta steget.

– Kristdemokraterna har, som jag tycker, den starkaste rösten för att sunda värderingar ska genomsyra ett gott samhälle, säger hon till Expressen.

