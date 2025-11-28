Epstein koordinerade smutkastningskampanj mot John Mearsheimer

Drop Site News har den senaste tiden publicerat en rad avslöjanden som visar hur sexualförbrytaren Jeffrey Epstein arbetade som agent åt Israel.

Publiceringarna har, trots att de är fulla med sprängstoff, i princip ignorerats av etablerade medier.

Bland annat har det framkommit att Epstein hjälpte till att försöka få igång krig mot Syrien och andra fiender till Israel. Ett annat färskt avslöjande visar att Epstein tog hjälp av Rothschild-bankimperiet för att finansiera Israels nätverk av cybervapen.

Det senaste avslöjandet knyter Epstein till smutskastningskampanjen mot de konservativa statsvetarna John Mearsheimer och Stephen Walt efter att de 2006 publicerat sin essä "The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy" – som året efter blev en bok. Duon kartlade hur Israellobbyn helt tagit kontroll över USA:s utrikespolitik, och hur detta bland annat lett till att USA förmåtts starta förödande krig i Mellanöstern för Israels skull. De vittnade efteråt om den massiva kampanj som iscensattes mot dem för att utmåla dem som antisemiter och förstöra deras karriärer.

Mejlväxlingen som nu publiceras visar hur Epstein assisterade kändisadvokaten Alan Dershowitz i arbetet med att smutskasta Mearsheimer och Walt. Han hjälpte också till att sprida en attackartikel som anklagade de två statsvetarna för att återvinna antisemitisk propaganda och för att ha fört fram en modern variant av Sions vises protokoll. Epstein svarade berömmande på utkasten och bekräftade att han redan börjat distribuera dem vidare i sina omfattande och inflytelserika nätverk.

Reaktionen på essän och boken blev massiv: judiska organisationer stämplade författarna som antisemiter, Harvard Kennedy School tog avstånd från rapporten och medier fylldes av angrepp. Den hårda pressen gjorde att institutioner ställde in tidigare planerade framträdanden av Mearsheimer och Walt.

Samtidigt visar mejlväxlingen att Epstein under samma vecka diskuterade med sin advokat Dershowitz hur man skulle underminera trovärdigheten hos en 16-årig flicka som anklagat honom för sexuella övergrepp. Epstein skickade material från en privatutredare med nedsvärtande uppgifter om flickan och hennes familj, föreslog att det skulle överlämnas till åklagaren och uttryckte frustration över att ärendet inte hade ebbat ut som han tidigare fått höra.

Epstein hade vid den här tiden en stark ställning i Harvardmiljön och var kopplad till miljardären Leslie Wexners omfattande donationer, bland annat till ett program som finansierade studier för israeliska tjänstemän. Ironiskt nog bekräftade den dolda kampanjen många av de mekanismer Mearsheimer och Walt själva varnat för – hur rika och inflytelserika aktörer mobiliserar resurser för att skydda israeliska intressen.

Mearsheimer säger till Drop Site News att uppgifterna inte förvånar honom med tanke på den nära relationen mellan Dershowitz och Epstein. Angreppen mot de två statsvetarna fortsatte i flera år och medförde att deras arbete ofta krävde "balansering" med Israelvänliga röster, samtidigt som deras utrymme i etablerade medier minskade.

Enligt Drop Site News bidrog detta till ett decennium av tystnad i akademin kring ett av de känsligaste ämnena i amerikansk politik.