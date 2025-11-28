© Vita huset
 

Trump stoppar "permanent all invandring från tredje världen"

Publicerad 28 november 2025 kl 13.57

Utrikes. USA:s president Donald Trump uppger nu att han vill stoppa all invandring från tredje världen och avsluta alla federala bidrag och subventioner till icke-medborgare. Uttalandet kommer i ett hårt formulerat inlägg på plattformen Truth Social efter att en afghan skjutit två soldater i Washington DC.

I sitt inlägg skriver Trump att han tänker "permanent pausa migrationen från alla tredje världen-länder för att låta det amerikanska systemet återhämta sig fullt ut".

Han kopplar invandringen till vad han beskriver som försämrade levnadsvillkor för många amerikaner.

Trump lovar också att "avsluta alla federala bidrag och subventioner till icke-medborgare" och att "avlägsna alla som inte är en nettotillgång för USA eller är oförmögna att älska vårt land".

Han skriver vidare att invandrare som "undergräver den inre freden" ska fråntas sitt medborgarskap och att alla utlänningar som är "en belastning för det allmänna, en säkerhetsrisk eller oförenliga med västerländsk civilisation" ska utvisas.

Presidenten slår fast att "bara omvänd migration helt kan bota den här situationen" och avrundar inlägget med en "Glad Thanksgiving" – dock "inte till dem som hatar, stjäl, mördar och förstör allt som USA står för", som han skriver, med tillägget att "ni kommer inte att vara kvar här särskilt länge".

Uttalandet innebär en tydlig skärpning av Trumps linje efter skjutningen i Washington DC, där en afghansk medborgare anklagas för att ha skjutit två medlemmar av nationalgardet, varav en senare avlidit.

I kölvattnet av dådet har USA redan pausat handläggningen av alla invandringsärenden från afghaner i väntan på en översyn av säkerhets- och kontrollrutiner.

Migrationsmyndigheten USCIS har dessutom meddelat att man ska granska redan utfärdade gröna kort för personer som invandrat från 19 länder. Myndigheten hänvisar till ett presidentdekret från juni där bland andra Afghanistan, Kuba, Haiti, Iran, Somalia och Venezuela finns med på listan, men har inte närmare förklarat hur granskningen ska gå till.

Trump anger i sitt Truth-inlägg inte exakt vilka länder han räknar som tredje världen och ger inga detaljer om hur stoppet eller de utlovade åtgärderna mot invandrare skulle genomföras i praktiken.

