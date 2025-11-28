© Vita huset
 

Uppgift: Trump låter Putin få Krim och andra erövrade territorier

Publicerad 28 november 2025 kl 18.32

Utrikes. USA:s president Donald Trump uppges vara beredd att erkänna Rysslands kontroll över Krim och andra ockuperade ukrainska områden som en del av en fredsuppgörelse med Vladimir Putin. Det skriver brittiska Telegraph, som uppger att Trump skickat sitt sändebud till Moskva med ett konkret erbjudande.

Dela artikeln

Enligt tidningen har Trumps fredssändebud Steve Witkoff, tillsammans med presidentens svärson Jared Kushner, rest till Moskva för att lägga fram planen.

Förslaget innebär ett de facto-erkännande av Rysslands kontroll över Krim samt de ockuperade delarna av Donetsk- och Luhansk-regionerna, och i praktiken även ryska frontlinjer i delar av Cherson och Zaporizjzja efter ett eldupphör.

Ett tidigare förslag med 28 punkter har efter samtal i Genève med ukrainska företrädare bantats till 19 punkter, men erbjudandet om erkännande uppges ligga fast.

En källa i Europa säger till tidningen att Washington i praktiken kör över sina europeiska allierade.

– Det blir allt tydligare att amerikanerna inte bryr sig om den europeiska positionen. De säger att européerna kan göra vad de vill, säger källan till Telegraph.

President Zelenskyjs stabschef Andrij Jermak och säkerhetsrådgivare Rustem Umjerov skulle enligt uppgift resa till Trumps residens Mar-a-Lago i Florida för fortsatta samtal. Men Jermak avgick på fredagen, sedan antikorruptionsutredare gjort husrannsakan hemma hos honom. Zelenskyj har meddelat att processen för att utse en ny stabschef inleds på lördagen.

Jermak, som varit huvudförhandlare i samtalen, har nyligen slagit fast att Ukraina inte kommer att skriva under på att avträda land.

– Inte en enda människa vid sina sinnens fulla bruk skulle i dag skriva under ett dokument om att ge upp territorium, har han sagt.

Den korruptionsanklagade toppolitikern har även understrukit att konstitutionen förbjuder detta.

– Ingen kan göra det om man inte vill gå emot den ukrainska konstitutionen och det ukrainska folket, sade Jermak före sin avgång.

Bakom kulisserna pågår en dragkamp mellan USA och europeiska länder om villkoren för en möjlig fred. Ett europeiskt motförslag till Trumps ursprungliga 28-punktsplan slog fast att "territoriella frågor ska diskuteras och lösas efter ett fullständigt och villkorslöst eldupphör".

Hittills har varken USA eller EU erkänt Rysslands annektering av Krim 2014 eller av de fyra regionerna Donetsk, Luhansk, Cherson och Zaporizjzja 2022. Ett amerikanskt erkännande skulle innebära ett tydligt brott mot tidigare linje och ge Putin politisk legitimitet för erövringarna. Samtidigt visar en ny rysk säkerhetsstrategi att Moskva planerar att helt integrera de ockuperade områdena i Ryssland inom tio år.

Officiellt har Vita huset ännu en försiktig linje.

– Alla rapporter om dessa känsliga diplomatiska samtal bör betraktas som spekulativa tills de kommer direkt från presidenten eller hans nationella säkerhetsteam, säger pressekreteraren Karoline Leavitt.

Här gifter han sig – med sin elvaåriga kusin

Bröllopsvideon som väcker protester och avsky. Går i Muhammeds fotspår.0 Plus

Kvinnans beteende i Malmö väcker avsky

Virala klippet förbryllar och chockar. "Dra åt helvete vilken vidrig människa."0 Plus

Gängkriget

Missnöjet i Stockholm: "Har blivit ett mångkulturellt rövhål"

"Krigszon", "shithole", "nordafrikansk koloni". Polisen: "Det är ett helvete på ren svenska, vi har misslyckats".0 Plus

Nyheter från förstasidan

Epstein koordinerade smutkastningskampanj mot John Mearsheimer

Exponerade Israellobbyn redan 2006. Nu avslöjas Epsteins roll i försöket att ta heder och ära av den legendariske statsvetaren.0 

Ekonominyheter

Höjd koldioxidskatt kostade minst 6.000 jobb i industrin

Företagens sysselsättning minskade med 6–7 procent.. Främst drabbades lågutbildade och äldre arbetstagare.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.