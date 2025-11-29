"Skapade" Zelenskyj – nu tros de ha svindlat Ukraina på miljardbelopp och flytt till Israel

Ett ovanligt fotografi från ett evenemang i Kiev har kopplat samman två centrala figurer i ett av de största korruptionsärendena i Ukrainas energisektor: entreprenören Tymur Minditj, kallad ”Karlsson” (ryska/ukrainska: Карлсон, från Astrid Lindgrens Karlsson på taket), och Oleksandr Tsukerman, även känd som ”Sugarman”.

Bilden publicerades av det ukrainska grävprogrammet Skhemy, som rapporterar att båda männen deltog på samma tillställning i mars 2024.

Enligt Ukrainas nationella antikorruptionsbyrå NABU pekas Minditj ut som ledare för en kriminell organisation som skapade en omfattande korruptionsstruktur inom det statliga kärnenergibolaget Energoatom.

Han är en affärsman som hållit sig utanför offentligheten men är känd som medägare till produktionsbolaget Kvartal 95 och som en nära vän till president Volodymyr Zelenskyj.

Minditj är däremot inte vem som helst. Det var Minditj som en gång introducerade Zelenskyj för oligarken Igor Kolomojskyj och tillsammans med produktionsbolaget skapade konceptet med en president i en tv-serie som senare skulle försöka bli president på riktigt.

Tsukerman beskrivs av utredarna som en del av ett ”back office” för penningtvätt i centrala Kiev.

Enligt parlamentsledamoten Jaroslav Zjeleznjak ska bröderna Tsukerman ha hanterat den finansiella delen av Minditjs verksamheter. NABU uppskattar att omkring 100 miljoner dollar, drygt en miljard kronor, passerade genom denna struktur.

Den 11 november delgavs både Minditj och Tsukerman misstankar i ärendet. Flera andra personer förekommer också i utredningen, däribland tidigare högt uppsatta tjänstemän inom Energoatom och Ukrainas energiministerium.

Uppgifter från Zjeleznjak gör gällande att Minditj och bröderna Tsukerman nu befinner sig i Israel. De ska ha setts i Tel Aviv, och enligt källor i Kyiv lämnade Minditj Ukraina med sitt eget pass bara timmar före att husrannsakningar genomfördes – liksom flera andra nyckelpersoner i härvan.

Den ukrainska presidentens sanktionskommission har nu förtydligat vad de nyligen införda åtgärderna mot Minditj och Tsukerman innebär. Presidentkommissarien för sanktionspolitik, Vladyslav Vlasiuk, citeras av landets Center för motverkande desinformation, CCD:

”Beslutet innebär ett komplett standardpaket av sanktioner, inklusive frysning av tillgångar på Ukrainas territorium, oavsett vilken medborgarskap personerna har.”

CCD återger också Vlasiuks skriftliga förklaring:

”Sanktionerna gäller i tre år, medan fråntagande av statliga utmärkelser gäller utan tidsbegränsning. Det finns inget inreseförbud. Paketet är standard och träder i kraft omedelbart, inklusive total blockering av tillgångar.”

Vidare skriver han att ”uppgiften om deras utländska medborgarskap möjliggör snabb blockering i andra jurisdiktioner. Påståenden om att sanktionerna inte omfattar egendom i Ukraina är manipulation och saknar verklighetsgrund.”

Enligt ett presidentdekret av den 13 november, som offentliggjorts på presidentkansliets webbplats, förlorar de båda israelska medborgarna även alla sina ukrainska statliga utmärkelser. Deras tillgångar fryses i tre år och de omfattas av fullständiga handelsrestriktioner samt stoppas från transit och transporter genom Ukrainas territorium.