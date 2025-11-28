M kräver riksdagsdebatt om S "trollfabrik"

Granskningen från TV4 Nyheterna visar att Socialdemokraterna via sitt mediebolag AiP driver politiskt vinklade sajter och sociala mediekonton där det inte alltid framgår att ett partiägt bolag ligger bakom.

Samtidigt köper AiP fortsatt stor räckvidd på Facebook och Instagram genom att lägga ut politiskt innehåll som redaktionellt material, vilket inte omfattas av Metas nya förbud mot politiska annonser.

Det hela har lett till nya anklagelser om att S driver en "trollfabrik" – något partiet samtidigt brukar anklaga rivalen Sverigedemokraterna för att göra.

Nu går Moderaterna vidare i riksdagen.

– Magdalena Andersson duckar, förnekar och förskjuter ansvar, men nu går det inte längre. Det handlar om trovärdighet, demokrati och rent spel, säger Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson till TV4 Nyheterna.

Han kräver att Socialdemokraternas partiledare förklarar sig i kammaren.

– Vi begär därför att riksdagen håller en särskild debatt om Socialdemokraternas digitala påverkansapparat. Magdalena Andersson har ett val: fortsätta slingra sig – eller komma till kammaren och stå för det hennes parti faktiskt driver och betalar för, säger Karlsson.