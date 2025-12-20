© FT BILD/ARKIV
ETC-feministen Annie Croona sågar feministkollegan Camilla Wagner från "Barbro's Best & Brightest".

Bråkigt i Stockholms feministkretsar efter Epstein-släppet

Publicerad 20 december 2025 kl 18.20

Inrikes. I vänstertidningen Dagens ETC rasar ledarskribenten Annie Croona ordentligt över en kollega i Stockholms innerstads feministkretsar. Anledningen? De färska Epstein-dokumenten har fått kvinno­organisationen Fredrika Bremer-förbundets ordförande Camilla Wagner att rycka ut till försvar av den Epstein-kopplade finansfeministen Barbro Ehnbom.

Dela artikeln

Att just en ledare för en jämställdhetsorganisation ställer upp till försvar av ett nätverk som finansierades av en pedofildömd miljardär – och verkar ha prioriterat kort kjol och bubbel före ren kompetens – har fått Stockholms unga feministkvinnor att delas upp i två läger.

Bakgrunden är de nya Epstein-dokumenten som nyligen släppts av amerikanska myndigheter – tusentals sidor som bland annat belyser hur Barbro Ehnbom ingick i det logistiksystem som Epstein upprätthöll för att förse sig själv och andra mäktiga män med unga kvinnor.

Samtidigt har Sveriges äldsta organisation för jämställdhet, Fredrika Bremer-förbundet, genom ordföranden Camilla Wagner offentligt försvarat Barbro Ehnbom och hennes kvinnonätverk BBB (Barbro's Best and Brightest), trots att Ehnbom hade täta kontakter med Epstein.

Nätverket fick pengar från honom, och Ehnbom har skickat bilder och förslag på unga, ofta snygga tjejer från Sverige – inklusive studenter från Handelshögskolan – för möten i New York.

Enligt ETC:s granskning scoutade Ehnbom inte bara baserat på akademiska meriter utan också utseende, med beskrivningar som "superb tjej" som "var så vacker" eller "väldigt ung".

En källa berättar om en student som kom gråtande ut från ett möte med Epstein. Ändå kallar Camilla Wagner BBB för ett värdefullt nätverk där "kompetenta kvinnor hjälper varandra" – och avfärdar kritik som att "döma historien bakåt utan kontext".

Croona undrar högt varför en riktig kvinnokämpe inte tar avstånd, särskilt när Epstein rörde sig i maktens korridorer med tjänster och gentjänster, och ofta med kvinnor som Ghislaine Maxwell som "dörröppnare".

Det är ju klassiskt hur övergrepp kan gömma sig bakom eleganta nätverksmingel och ambitioner om karriär, menar hon.

"Mot den bakgrunden framstår det som särskilt anmärkningsvärt att en representant för Fredrika Bremer-förbundet, en organisation som ska arbeta för kvinnors rättigheter och jämställdhet, inte ser det problematiska i att försvara Barbro Ehnbom och hennes nätverk. Det är inte bara en fråga om personliga relationer, utan om förståelse för hur makt, lojalitet och sexuellt våld hänger samman", skriver Annie Croona.

Undersköterskor sände live när de förnedrade dement kvinna

Hejas på av tittarna i Instagram-chatten. Polisen: "Motbjudande."0 Plus

Miljoner såg hennes brandtal mot befolkningsbytet

"Våra eliter har förklarat krig mot oss". Det är hög tid att vi slår tillbaka, sade Eva Vlaardingerbroek.0 Plus

Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

Svensk våldtäktsstatistik chockar världen. Miljardärens intervention väcker nu debatt bland invandringskritiker.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Svenska diplomatkvinnans märkliga kontakter med Jeffrey Epstein

"Får jag sova över?". UD-höjdaren Lisa Svensson från Barbro's Best & Brightest namnges i nya dokumenten.0 

Ekonominyheter

Det våras för svensk ekonomi trots paus i bostadsrallyt

Rekordmånga säljare sänker priset.. Men för hushållen ser ekonomin nästa år ändå ljusare ut.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.