Bråkigt i Stockholms feministkretsar efter Epstein-släppet

Att just en ledare för en jämställdhetsorganisation ställer upp till försvar av ett nätverk som finansierades av en pedofildömd miljardär – och verkar ha prioriterat kort kjol och bubbel före ren kompetens – har fått Stockholms unga feministkvinnor att delas upp i två läger.

Bakgrunden är de nya Epstein-dokumenten som nyligen släppts av amerikanska myndigheter – tusentals sidor som bland annat belyser hur Barbro Ehnbom ingick i det logistiksystem som Epstein upprätthöll för att förse sig själv och andra mäktiga män med unga kvinnor.

Samtidigt har Sveriges äldsta organisation för jämställdhet, Fredrika Bremer-förbundet, genom ordföranden Camilla Wagner offentligt försvarat Barbro Ehnbom och hennes kvinnonätverk BBB (Barbro's Best and Brightest), trots att Ehnbom hade täta kontakter med Epstein.

Nätverket fick pengar från honom, och Ehnbom har skickat bilder och förslag på unga, ofta snygga tjejer från Sverige – inklusive studenter från Handelshögskolan – för möten i New York.

Enligt ETC:s granskning scoutade Ehnbom inte bara baserat på akademiska meriter utan också utseende, med beskrivningar som "superb tjej" som "var så vacker" eller "väldigt ung".

En källa berättar om en student som kom gråtande ut från ett möte med Epstein. Ändå kallar Camilla Wagner BBB för ett värdefullt nätverk där "kompetenta kvinnor hjälper varandra" – och avfärdar kritik som att "döma historien bakåt utan kontext".

Croona undrar högt varför en riktig kvinnokämpe inte tar avstånd, särskilt när Epstein rörde sig i maktens korridorer med tjänster och gentjänster, och ofta med kvinnor som Ghislaine Maxwell som "dörröppnare".

Det är ju klassiskt hur övergrepp kan gömma sig bakom eleganta nätverksmingel och ambitioner om karriär, menar hon.

"Mot den bakgrunden framstår det som särskilt anmärkningsvärt att en representant för Fredrika Bremer-förbundet, en organisation som ska arbeta för kvinnors rättigheter och jämställdhet, inte ser det problematiska i att försvara Barbro Ehnbom och hennes nätverk. Det är inte bara en fråga om personliga relationer, utan om förståelse för hur makt, lojalitet och sexuellt våld hänger samman", skriver Annie Croona.