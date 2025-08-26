© FT BILD/ARKIV
 

Blancolån finansierar "kontantinsats" när unga köper bostad

Publicerad 26 augusti 2025 kl 12.46

Ekonomi. En ny undersökning från Stockholms Handelskammare och Hemnet visar att mer än var tredje person under 25 år tror att de måste ta ett blancolån – ett lån utan säkerhet – för att ha råd med den så kallade kontantinsatsen vid sitt nästa bostadsköp. Enligt handelskammaren är regeringens förslag till högre bostadspriser dock "ett steg i rätt riktning", utan att närmare motivera hur den saken går ihop.

Dela artikeln

I undersökningen svarar ungefär  35 procent av unga under 25 år att de tror sig behöva ta ett blancolån för att finansiera sin så kallade kontantinsats.

Det innebär att var tredje ung vuxen ser en framtid där de måste ta dyra och riskfyllda lån för att kunna få nyckeln till sin första bostad. 

– Att unga i så hög grad uppger att de behöver ta blancolån för att finansiera sin första bostad visar på ett systemfel. Systemet är byggt för dem som redan har goda ekonomiska förutsättningar. Resultatet blir ett växande utanförskap på bostadsmarknaden, säger  Daniella Waldfogel, vd på Stockholms Handelskammare, i ett utskick.

Även bland personer i åldern 25–34 år är problemet mycket utbrett. I undersökningen uppger nästan var fjärde person (23 procent) i åldersspannet att de tror sig behöva ta ett blancolån som en del av sin bostadsfinansiering.

– Sverige riskerar att göra sig självt fattigare när unga inte kan flytta dit jobben finns på grund av bostadsmarknadens höga trösklar, säger Daniella Waldfogel.

Hon menar att regeringens senaste förslag om att höja bostadspriserna genom att sänka amorteringskravet och höja det så kallade bolånetaket är ett "steg i rätt riktning", utan att förklara hur det skulle gynna unga. Förslaget innebär nämligen att även äldre får låna mer – vilket skulle driva upp priserna.

– Men läget är akut, det visar inte minst vår undersökning och ytterligare reformer krävs. Politiken måste ta ansvar för att skapa en modern bostadsmarknad med tillträde för fler, säger Daniella Waldfogel.

Undersökningen genomfördes av Hemnet i samarbete med Stockholms Handelskammare mellan den 30 maj och 3 juni 2025. Totalt deltog 2.935 respondenter, varav 780 personer svarade på fördjupande frågor om bostadsplaner och finansiering.

Poliskvinnan stjäl en sallad – sen kommer överraskningen

Går inte som hon tänkt – alls. Nu åtalas 30-åringen för spektakulära scenerna i Ica-butiken.0 Plus

Folkutbytet

Invandrare snart i majoritet i både Stockholm och Göteborg

Skräcksiffrorna från SCB. Folkutbytet fortsätter i rasande fart.0 Plus

Gruppvåldtäkten i Frölunda

Barn gruppvåldtogs i skogen – hon yrkade inte på utvisning

Åklagaren vägrar förklara beslutet att låta våldtäktsmännen stanna. "Jag kan inte gå in närmare på skälen."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Amerikan brutalt misshandlad av araber i Tyskland: "Ni har ett invandringsproblem"

Ingrep mot invandrare som trakasserade kvinnor på tåg. Här är 21-åringens videomeddelande till det tyska folket.0 

Ekonominyheter

Centralbanker kräver ökad invandring

Ledande centralbankschefernas appell.. Fortsatt tillväxt kräver fortsatt inflöde från tredje världen, enligt "experterna".0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.