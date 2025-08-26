Blancolån finansierar "kontantinsats" när unga köper bostad

I undersökningen svarar ungefär 35 procent av unga under 25 år att de tror sig behöva ta ett blancolån för att finansiera sin så kallade kontantinsats.

Det innebär att var tredje ung vuxen ser en framtid där de måste ta dyra och riskfyllda lån för att kunna få nyckeln till sin första bostad.

– Att unga i så hög grad uppger att de behöver ta blancolån för att finansiera sin första bostad visar på ett systemfel. Systemet är byggt för dem som redan har goda ekonomiska förutsättningar. Resultatet blir ett växande utanförskap på bostadsmarknaden, säger Daniella Waldfogel, vd på Stockholms Handelskammare, i ett utskick.

Även bland personer i åldern 25–34 år är problemet mycket utbrett. I undersökningen uppger nästan var fjärde person (23 procent) i åldersspannet att de tror sig behöva ta ett blancolån som en del av sin bostadsfinansiering.

– Sverige riskerar att göra sig självt fattigare när unga inte kan flytta dit jobben finns på grund av bostadsmarknadens höga trösklar, säger Daniella Waldfogel.

Hon menar att regeringens senaste förslag om att höja bostadspriserna genom att sänka amorteringskravet och höja det så kallade bolånetaket är ett "steg i rätt riktning", utan att förklara hur det skulle gynna unga. Förslaget innebär nämligen att även äldre får låna mer – vilket skulle driva upp priserna.

– Men läget är akut, det visar inte minst vår undersökning och ytterligare reformer krävs. Politiken måste ta ansvar för att skapa en modern bostadsmarknad med tillträde för fler, säger Daniella Waldfogel.

Undersökningen genomfördes av Hemnet i samarbete med Stockholms Handelskammare mellan den 30 maj och 3 juni 2025. Totalt deltog 2.935 respondenter, varav 780 personer svarade på fördjupande frågor om bostadsplaner och finansiering.